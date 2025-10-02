Logo TVN24
Polska

Szadź pokryła obserwatorium na Śnieżce. "Widok jak z bajki"

Zimowe warunki na Śnieżce
Zima w polskich górach
Źródło: TVN24
Pierwsze dni października przyniosły zimową aurę w polskie góry. Obecnie na Kasprowym Wierchu zalegają 22 centymetry śniegu, a na Śnieżce - cztery. W Karkonoszach pojawiła się także szadź, która w widowiskowy sposób pokryła tamtejsze obserwatorium wysokogórskie.

W ostatnich dniach Karkonosze, zresztą jak całe południe Polski, znajdowały się w strefie umiarkowanie aktywnego frontu atmosferycznego związanego z niżem nadczarnomorskim. Jednocześnie wielki wyż znad Rosji tłoczył nad nie zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego.

- Front chłodny, pchany od północnego wschodu przez te masy, niósł duże zachmurzenie i opady. Wysoko w górach były to opady śniegu, choć na Snieżce pojawił się także marznący deszcz - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Grubość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu i Śnieżce
Grubość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu i Śnieżce
Źródło: IMGW-PIB

Bajkowy widok na Śnieżce

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podzielił się niezwykłymi zdjęciami ze stacji obserwatorium wysokogórskiego na Śnieżce. Widać na nich na szadź, która w efektowny sposób pokryła budynek.

"Widok jak z bajki w sercu Karkonoszy" - napisano w poście w mediach społecznościowych.

Szadź na Śnieżce występuje na ogół zimą, osadzając się w postaci igiełek i szczotek, gdy przechłodzone kropelki wody zawieszone w powietrzu zamarzają na wychłodzonych powierzchniach. Śnieżkę z klimatem zbliżonym do podbiegunowego cechuje częste występowanie szronu oraz mgieł osadzających szadź. To sprawia, że wraz z pierwszą falą zimowego powietrza, jaka właśnie musnęła Polskę, rozpoczął się wysoko w górach okres malowniczych zimowych pejzaży.  

Zimowe warunki na Śnieżce
Zimowe warunki na Śnieżce
Zimowe warunki na Śnieżce
Źródło: Piotr Krzaczkowski/IMGW-PIB
Śnieżka biała od śniegu
Śnieżka biała od śniegu
Źródło: Piotr Krzaczkowski/IMGW-PIB
Na szczycie Śnieżki zrobiło się biało
Na szczycie Śnieżki zrobiło się biało
Źródło: Piotr Krzaczkowski/IMGW-PIB
Zimowa aura na Śnieżce
Zimowa aura na Śnieżce
Źródło: Piotr Krzaczkowski/IMGW-PIB

Autorka/Autor: fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Krzaczkowski/IMGW-PIB

