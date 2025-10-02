Szadź pokryła obserwatorium na Śnieżce. "Widok jak z bajki"

W ostatnich dniach Karkonosze, zresztą jak całe południe Polski, znajdowały się w strefie umiarkowanie aktywnego frontu atmosferycznego związanego z niżem nadczarnomorskim. Jednocześnie wielki wyż znad Rosji tłoczył nad nie zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego.
- Front chłodny, pchany od północnego wschodu przez te masy, niósł duże zachmurzenie i opady. Wysoko w górach były to opady śniegu, choć na Snieżce pojawił się także marznący deszcz - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.
Bajkowy widok na Śnieżce
W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podzielił się niezwykłymi zdjęciami ze stacji obserwatorium wysokogórskiego na Śnieżce. Widać na nich na szadź, która w efektowny sposób pokryła budynek.
"Widok jak z bajki w sercu Karkonoszy" - napisano w poście w mediach społecznościowych.
Szadź na Śnieżce występuje na ogół zimą, osadzając się w postaci igiełek i szczotek, gdy przechłodzone kropelki wody zawieszone w powietrzu zamarzają na wychłodzonych powierzchniach. Śnieżkę z klimatem zbliżonym do podbiegunowego cechuje częste występowanie szronu oraz mgieł osadzających szadź. To sprawia, że wraz z pierwszą falą zimowego powietrza, jaka właśnie musnęła Polskę, rozpoczął się wysoko w górach okres malowniczych zimowych pejzaży.
Autorka/Autor: fw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Krzaczkowski/IMGW-PIB