Szadź pokryła obserwatorium na Śnieżce. "Widok jak z bajki"

W ostatnich dniach Karkonosze, zresztą jak całe południe Polski, znajdowały się w strefie umiarkowanie aktywnego frontu atmosferycznego związanego z niżem nadczarnomorskim. Jednocześnie wielki wyż znad Rosji tłoczył nad nie zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego.

- Front chłodny, pchany od północnego wschodu przez te masy, niósł duże zachmurzenie i opady. Wysoko w górach były to opady śniegu, choć na Snieżce pojawił się także marznący deszcz - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Grubość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu i Śnieżce Źródło: IMGW-PIB

Bajkowy widok na Śnieżce

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podzielił się niezwykłymi zdjęciami ze stacji obserwatorium wysokogórskiego na Śnieżce. Widać na nich na szadź, która w efektowny sposób pokryła budynek.

"Widok jak z bajki w sercu Karkonoszy" - napisano w poście w mediach społecznościowych.

Szadź na Śnieżce występuje na ogół zimą, osadzając się w postaci igiełek i szczotek, gdy przechłodzone kropelki wody zawieszone w powietrzu zamarzają na wychłodzonych powierzchniach. Śnieżkę z klimatem zbliżonym do podbiegunowego cechuje częste występowanie szronu oraz mgieł osadzających szadź. To sprawia, że wraz z pierwszą falą zimowego powietrza, jaka właśnie musnęła Polskę, rozpoczął się wysoko w górach okres malowniczych zimowych pejzaży.

Zimowe warunki na Śnieżce Zimowe warunki na Śnieżce Źródło: Piotr Krzaczkowski/IMGW-PIB Śnieżka biała od śniegu Źródło: Piotr Krzaczkowski/IMGW-PIB Na szczycie Śnieżki zrobiło się biało Źródło: Piotr Krzaczkowski/IMGW-PIB Zimowa aura na Śnieżce Źródło: Piotr Krzaczkowski/IMGW-PIB