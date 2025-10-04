Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Przymrozki w Polsce. Za nami kolejna zimna noc

Mroźny i słoneczny poranek
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Za nami kolejna zimna noc. Temperatura przy gruncie spadła miejscami do -5 stopni Celsjusza. Na horyzoncie widać zmianę w pogodzie.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w sobotni poranek w dalszym ciągu swoim klinem sięga nas kontynentalny wyż rosyjski Petralilly. Nad Polską zalega jeszcze surowe, zimne powietrze. Już niedługo tą wschodnią cyrkulację ma przełamać głęboki niż północnoatlantycki (sztorm Amy). Aktualnie jego centrum znajduje się nad Szetlandami.

Najchłodniej jest tam, gdzie występuje pas rozpogodzeń, czyli od Pomorza Gdańskiego, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk. W części kraju temperatura spadła poniżej zera stopni.

Przymrozki w Polsce

Minionej nocy najniższą wartość na termometrach odnotowano w Jeleniej Górze - termometry pokazały tam -3,7 stopnia Celsjusza. Najwyższą temperaturę minimalna odnotowano na Helu - 7,1 st. C.

Przy gruncie wartości były znacznie mniejsze. W Łodzi, Pile, Toruniu, na wysokości pięciu centymetrów, termometry pokazały -5 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z piątku na sobotę
Temperatura minimalna w nocy z piątku na sobotę
Źródło: IMGW
Temperatura minimalna przy gruncie w nocy z piątku na sobotę
Temperatura minimalna przy gruncie w nocy z piątku na sobotę
Źródło: IMGW

Autorka/Autor: anw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jaga/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Burza Amy uderzyła
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
Świat
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
Świat
Silny wiatr, sztorm, wichura
IMGW ostrzega. Porywy mogą przekraczać 80 km/h
Prognoza
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
Prognoza
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
Rusałka Admirał
Są w waszych piwnicach i na strychach. "Zostawmy je w spokoju"
Ciekawostki
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
Polska
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
Jesień, pogodnie, pogodny dzień, słońce
Chłodny dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Waszyngton trawią pożary lasów
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
Świat
Burza Amy przyniesie silny wiatr do Wielkiej Brytanii
Amy nadciąga na Wyspy Brytyjskie. Może sparaliżować transport
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
Prognoza
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą z Ukrainą
Polska
Zimowe warunki na Śnieżce
"Widok jak z bajki" na Śnieżce
Polska
Jesień, opady deszczu
Głęboki cyklon zmieni nam pogodę
Prognoza
Czarny łabędź
"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków
Świat
Ciepło w październiku
Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
Arleta Unton-Pyziołek
Cha 1107-7626 - wizualizacja
"Zjada" miliardy ton materii w sekundę. Takiej jeszcze nie widzieli
Nauka
Upał w Rzymie
Po przeczytaniu tego zrobi ci się gorąco
Nauka
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica