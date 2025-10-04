Przymrozki w Polsce. Za nami kolejna zimna noc

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w sobotni poranek w dalszym ciągu swoim klinem sięga nas kontynentalny wyż rosyjski Petralilly. Nad Polską zalega jeszcze surowe, zimne powietrze. Już niedługo tą wschodnią cyrkulację ma przełamać głęboki niż północnoatlantycki (sztorm Amy). Aktualnie jego centrum znajduje się nad Szetlandami.

Najchłodniej jest tam, gdzie występuje pas rozpogodzeń, czyli od Pomorza Gdańskiego, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk. W części kraju temperatura spadła poniżej zera stopni.

Przymrozki w Polsce

Minionej nocy najniższą wartość na termometrach odnotowano w Jeleniej Górze - termometry pokazały tam -3,7 stopnia Celsjusza. Najwyższą temperaturę minimalna odnotowano na Helu - 7,1 st. C.

Przy gruncie wartości były znacznie mniejsze. W Łodzi, Pile, Toruniu, na wysokości pięciu centymetrów, termometry pokazały -5 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z piątku na sobotę Źródło: IMGW

Temperatura minimalna przy gruncie w nocy z piątku na sobotę Źródło: IMGW