Kolejny bolid nad Polską. "Niebo zdecydowanie nas rozpieszcza"

Jak podaje Skytinel, w sobotę o godzinie 19.20 nad Polską pojawił się bolid. Jego przelot zarejestrowało kilka kamer. Bardzo jasny meteor poruszał się nad Łowiczem, a następnie przemieszczał się na zachód, by zgasnąć w rejonie Kutna. Podobne zjawisko zarejestrowano w piątek nad Małopolską, w okolicach Brzeska.

"W ostatnim czasie niebo zdecydowanie nas rozpieszcza" - czytamy we wpisie projektu Skytinel.

"Skończyło się na wrażeniach wizualnych"

Analiza lotu sobotniego bolidu wykazała, że skała rozpadła się na wysokości 55 kilometrów, a jej fragmenty uległy całkowitemu obtopieniu (zamienieniu się w ciecz) w atmosferze pod wpływem wysokiej temperatury. Autorzy projektu przypomnieli, że w 1935 roku w okolicach Łowicza miał miejsce wyjątkowy deszcz meteorytów. Największa bryła żelazno-kamienna (o wadze 10 kilogramów) została znaleziona w okolicach wsi Krępa w województwie łódzkim.

"Tutaj [w sobotę, 1 listopada 2025 roku - przyp. red.] skończyło się wyłącznie na wrażeniach wizualnych" - zaznaczono w poście w mediach społecznościowych.

Czym jest bolid?

Bolid to niezwykle jasny meteor. Zjawisko powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje jego spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.