Na początku 2013 r. do prokuratury i do mediów trafiły nagrania, na których nietrzeźwi są sadzani na specjalnych drewnianych ławkach i unieruchamiani za pomocą deski zamykanej na kłódkę. Sprawę jednak umorzono.

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki przekazał kawalerkę, którą nabył od pana Jerzego Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni. Jak można przeczytać na jego stronie, działa ono "w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób najbardziej potrzebujących i pokrzywdzonych przez los".

Co zrobią z kawalerką?

- Jeżeli pan Jerzy nie będzie mógł korzystać z lokalu lub nie wyrazi takiej chęci, to mieszkanie będzie przeznaczone dla osób w kryzysie. Szczególnie myślimy o kobietach, które doznają przemocy w rodzinie. Ściśle współpracujemy z organizacjami i instytucjami, które zajmują się tym problemem. Z tego, co wiemy, nie zawsze miasto ma wystarczającą ilość lokali, gdzie te kobiety mogłyby znaleźć bezpieczną przystań - wyjaśnił.

Działali z miastem

"Dyby" w izbie wytrzeźwień. Kontrowersje sprzed lat

Na początku 2013 r. do prokuratury i do mediów trafiły nagrania, na których nietrzeźwi są sadzani na specjalnych drewnianych ławkach i unieruchamiani za pomocą deski zamykanej na kłódkę. - Często takim ludziom, którzy są pod wpływem alkoholu, nie podoba się nasze działanie i umieszczanie ich w specjalnym siedzisku, wtedy stają się agresywni i niebezpieczni nie tylko dla pracowników, ale i dla siebie. Nie zawsze wystarcza koc i łóżko, by wrócili do normalności. Wtedy ratownik medyczny ma prawo do tego, żeby ich unieruchomić – przekonywał wówczas Bogdan Palmowski, przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni.