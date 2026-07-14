Trójmiasto Nie sprzedali mu wódki. Groził im pistoletem na kulki Oprac. Natalia Grzybowska |

Nie sprzedali mu wódki. Miał grozić pracownikom pistoletem na kulki Źródło wideo: KWP Gdańsk Źródło zdj. gł.: KWP Gdańsk

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Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w jednym ze sklepów w Sopocie. Jak przekazała policja, do lokalu wszedł nietrzeźwy 55-letni obywatel Bułgarii i zażądał sprzedaży butelki wódki. Pracownicy poinformowali go, że sklep nie posiada koncesji na sprzedaż mocnego alkoholu i oferuje wyłącznie piwo. Mężczyzna nie chciał tego zaakceptować. Jak podaje policja, zaczął zachowywać się agresywnie, a następnie wyjął przedmiot przypominający broń palną i, wymachując nim, nadal domagał się sprzedaży alkoholu. Po chwili opuścił sklep.

Groził pracownikom sklepu pistoletem na kulki Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie wysłał na miejsce patrole. Funkcjonariusze szybko ustalili miejsce pobytu podejrzanego i zatrzymali go.

Podczas interwencji policjanci zabezpieczyli pistolet ASG na plastikowe kulki, którym 55-latek miał grozić pracownikom sklepu. Mężczyzna został przewieziony do komendy.

Cudzoziemiec został zatrzymany po incydencie w sklepie Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 55-latek usłyszał zarzut. Jak ustalili policjanci, obywatel Bułgarii był już wcześniej wielokrotnie notowany za różnego rodzaju przestępstwa.

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