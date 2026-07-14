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Trójmiasto

Nie sprzedali mu wódki. Groził im pistoletem na kulki

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Cudzoziemiec został zatrzymany po incydencie w sklepie
Nie sprzedali mu wódki. Miał grozić pracownikom pistoletem na kulki
Źródło wideo: KWP Gdańsk
Źródło zdj. gł.: KWP Gdańsk
Nie chciał przyjąć do wiadomości, że sklep nie sprzedaje mocnego alkoholu. Według policji 55-latek zaczął zachowywać się agresywnie i wyciągnął pistolet na kulki. Został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w jednym ze sklepów w Sopocie. Jak przekazała policja, do lokalu wszedł nietrzeźwy 55-letni obywatel Bułgarii i zażądał sprzedaży butelki wódki. Pracownicy poinformowali go, że sklep nie posiada koncesji na sprzedaż mocnego alkoholu i oferuje wyłącznie piwo. Mężczyzna nie chciał tego zaakceptować. Jak podaje policja, zaczął zachowywać się agresywnie, a następnie wyjął przedmiot przypominający broń palną i, wymachując nim, nadal domagał się sprzedaży alkoholu. Po chwili opuścił sklep.

Groził pracownikom sklepu pistoletem na kulki
Groził pracownikom sklepu pistoletem na kulki
Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie wysłał na miejsce patrole. Funkcjonariusze szybko ustalili miejsce pobytu podejrzanego i zatrzymali go.

Podczas interwencji policjanci zabezpieczyli pistolet ASG na plastikowe kulki, którym 55-latek miał grozić pracownikom sklepu. Mężczyzna został przewieziony do komendy.

Cudzoziemiec został zatrzymany po incydencie w sklepie
Cudzoziemiec został zatrzymany po incydencie w sklepie
Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 55-latek usłyszał zarzut. Jak ustalili policjanci, obywatel Bułgarii był już wcześniej wielokrotnie notowany za różnego rodzaju przestępstwa.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SopotPolicja
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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