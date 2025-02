W niedzielę zdobyła Grammy, w lipcu wystąpi w Polsce

Open'er Festival 2025 to jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Organizatorzy ogłosili kolejnych wykonawców, którzy wystąpią w lipcu w Gdyni. To dwie artystki - Doechii, zdobywczyni statuetki Grammy, oraz Lola Young, której utwór "Messy" w ostatnich tygodniach stał się hitem.

Jak piszą organizatorzy, Lola Young to nowy głos młodego pokolenia i autorka „This Wasn’t Meant For You Anyway” - jednego najbardziej szczerych i odważnych albumów 2024 roku. Podobnie jak sama Lola, płyta jest bezczelna, zabawna, zawzięta i głęboko zakorzeniona w rzeczywistości Londynu. Artystka zaczęła pisać własne piosenki już w wieku 11 lat, a następnie uczęszczała do prestiżowej Brit School.