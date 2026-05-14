Trójmiasto Zderzenie ciężarówek, nie żyje jeden z kierowców

Tragiczny wypadek pod Malborkiem Źródło wideo: KP PSP w Malborku, KPP w Malborku Źródło zdj. gł.: KP PSP w Malborku

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Malborku, do wypadku doszło w czwartek około godziny 9 na drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Cisy.

"37-letni kierujący samochodem ciężarowym nie zachował ostrożności, jadąc za innym samochodem ciężarowym kierowanym przez 36-latka, w wyniku czego uderzył w tył pojazdu, gdy ten się zatrzymał z powodu prowadzonej wycinki traw" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Malborku.

37-latek zginął na miejscu. 36-latek był trzeźwy i nie doznał obrażeń.

Droga aktualnie jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez miejscowość Cisy, Pogorzałą Wieś i Miłoradz.

