Trójmiasto Leśna uprawa konopi w gminie Ustka. Dwóch 28-latków zatrzymanych Oprac. Natalia Grzybowska |

Leśna uprawa konopi w gminie Ustka. Dwóch 28-latków zatrzymanych Źródło wideo: KWP Gdańsk Źródło zdj. gł.: KWP Gdańsk

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Policjanci z Zespołu do Walki z Przestępczością Narkotykową ustalili, że na terenie leśnym w gminie Ustka dwaj mężczyźni mogą zajmować się uprawą konopi innych niż włókniste. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że z roślin mogą następnie pozyskać znaczne ilości narkotyków.

Leśna uprawa konopi Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

W czwartek po południu słupscy policjanci, przy wsparciu funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Ustce, pojawili się w miejscu podejrzewanej uprawy. Wkrótce na jej teren przyszli dwaj 28-letni mężczyźni. Obaj zostali zatrzymani.

Służby zatrzymały w lesie dwóch 28-latków Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 17 krzewów. Jeden z zatrzymanych jest mieszkańcem Słupska, drugi powiatu słupskiego.

Zarzuty dla "plantatorów"

Mężczyźni usłyszeli zarzuty nielegalnej uprawy konopi. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Za nielegalną uprawę konopi grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps