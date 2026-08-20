Trójmiasto Tonął kuter, nocna akcja w porcie Rafał Molenda |

W porcie w Łebie częściowo zatonął kuter rybacki Źródło wideo: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Źródło zdj. gł.: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

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Nocna akcja ratowników i strażaków w Łebie. Kuter rybacki PAS-102 nabrał wody i częściowo zatonął.

- Informację o tonącym kutrze otrzymaliśmy w nocy, o 3:53 rozpoczęliśmy działania. Na miejscu służby zastały częściowo zatopiony kuter bez załogi. Nie było zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników portowych - relacjonuje Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Akcja w porcie

Do akcji skierowano siedmiu ratowników Brzegowej Stacji Ratowniczej w Łebie. Na miejsce popłynęła łódź ratownicza R-10 i pojechały: Land Rover z zaporą przeciwolejową oraz samochód ratowniczy Star. W działaniach brali udział również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie oraz Państwowej Straży Pożarnej z Lęborka.

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- Podjęto akcję wyciągnięcia z wody zatopionej części kutra. Udało się, ale w wyniku tego, że maszynownia znalazła się pod wodą, doszło do wycieku substancji oleju napędowego. W tej chwili trwa akcja usuwania zanieczyszczenia z kanału portowego. Działania w porcie w Łebie trwają - dodaje dyrektor SAR.

Ratownicy opanowali już sytuację. Na razie nie wiadomo, dlaczego kuter zaczął nabierać wody. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich.