Trójmiasto

Dziecko w nagrzanym aucie, rodzice na zakupach

Fotelik dziecięcy w samochodzie (zdj. ilustracyjne)
Jak reagować, kiedy dziecko jest pozostawione w zamkniętym samochodzie w upalny dzień?
Przechodzień zauważył w Łebie (Pomorskie) dziecko w zamkniętym samochodzie i powiadomił obsługę sklepu. Policjanci ustalili, że czterolatek spędził w nagrzanym aucie około 20 minut. Rodzice w tym czasie robili zakupy.

Do zdarzenia doszło w upalny dzień, przed jednym z dyskontów w Łebie. Dziecko, pozostawione samo w zamkniętym samochodzie, zauważył przechodzień, który o fakcie natychmiast powiadomił kierowniczkę sklepu.

Kobieta nadała komunikat głosowy wzywający właściciela samochodu i opiekuna dziecka do natychmiastowego powrotu do auta. W związku z brakiem reakcji, na miejsce wezwano policję. Na szczęście dziecko było przytomne i komunikatywne, nie sprawiało wrażenia, że słabnie.

Gdy po pięciu minutach od zgłoszenia funkcjonariusze zjawili się na miejscu, auto było już otwarte, a przy nim znajdowali się rodzice chłopca. Jak ustalili, rodzina z województwa kujawsko-pomorskiego była w sklepie około 20 minut.

Funkcjonariusze upewnili się, że czterolatkowi nic się nie stało i nie potrzebuje pomocy medycznej, a rodzica za dopuszczenie do przebywania małoletniego w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia ukarali mandatem w wysokości 500 złotych.

Nastolatkowie uniemożliwili pijanemu kierowcy dalszą jazdę (zdjęcie ilustracyjne)
Drzwi w aucie się zamknęły. W środku było małe dziecko
Poznań
Policjanci odnaleźli dwóch chłopców w rozgrzanym aucie (zdj. ilustracyjne)
W upale zatrzasnęła drzwi auta. W środku zostały kluczyki i małe dziecko
Kraków
upał
Dziecko w nagrzanym samochodzie. Jak zareagować? Kiedy można rozbić szybę? 
Zdrowie

Uchylone szyby nie zapewnią bezpieczeństwa

"Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Przestrzegamy przed pozostawianiem w samochodzie, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt. Przy upałach wewnątrz zamkniętego auta nie ma cyrkulacji powietrza, które umożliwiałoby swobodne oddychanie. Lekko uchylone szyby też sprawy nie załatwią. Temperatura w nagrzanym samochodzie może gwałtownie wzrosnąć i przez brak rozwagi może dojść do tragedii" - uczulają policjanci.

Źródło: Google Maps
Tusk - Nawrocki. Pierwsze spotkanie prezydenta i premiera
Tusk - Nawrocki. Pierwsze spotkanie prezydenta i premiera

Na żywo

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: KPP Lębork

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

