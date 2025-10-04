Sztorm na Bałtyku, regaty przerwane Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przed południem do SAR zgłoszono zaginięcie uczestnika Memoriału Formozy w Gdyni - wyścigu pływackiego w Zatoce Gdańskiej. Do jego poszukiwania zadysponowano trzy jednostki i śmigłowiec.

Zawodnik odnaleziony

Jak poinformował o godzinie 15, dyrektor SAR Sebastian Kluska, zawodnik został odnaleziony. Jak przekazał, mężczyzna żyje, ale nie wiedział jeszcze w jakim jest on stanie. Na Bałtyku trwa sztorm, z tego powodu doszło już do przerwania regat Błękitnej Wstęgi.

Sztorm przewrócił łódź, regaty przerwane Sztorm wywrócił łódkę podczas regat Źródło: TVN24 Sztorm wywrócił łódkę podczas regat Źródło: TVN24 Sztorm wywrócił łódkę podczas regat Źródło: TVN24 Sztorm wywrócił łódkę podczas regat Źródło: TVN24 Sztorm wywrócił łódkę podczas regat Źródło: TVN24

Sztorm przewrócił łódź, regaty przerwane

Około godziny 11.20 jedna z jednostek wywróciła się, a jej załoga znalazła się w wodzie. Do akcji zadysponowano statki ratownicze, które podjęły osoby z wody. Inny jacht, z uwagi na pogodę, złamał maszt. Jest obecnie holowany do portu. - Cztery jachty były zagrożone, ale w tej chwili są już bezpieczne - wyjaśnił Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Ratowniczej i Poszukiwawczej.

Amy daje się we znaki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie przed silnym sztormem o sile do 9 w skali Beauforta na terenie całego Bałtyku. Na całym Wybrzeżu wydano alerty przed silnym wiatrem, one też obowiązują na południowych krańcach Polski.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, szalejący na Bałtyku sztorm jest pośrednio związany ze zbliżającym się głębokim cyklonem północnoatlantyckim, czyli burzą o nazwie Amy. Ten głęboki niż sprawia, że rośnie gradient ciśnienia, a to wzmaga prędkość wiatru.