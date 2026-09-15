Trójmiasto Autobus sprawny, kierowca trzeźwy, ale był jeden problem Natalia Grzybowska |

Kontrole autobusów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Gdańsk

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Policjanci ruchu drogowego z Gdańska pojawili się w wyznaczonym punkcie kontroli autokarów przed planowanym wyjazdem szkolnym do Torunia.

Policja skontrolowała autokar przed planowanym wyjazdem na wycieczkę Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Gdańsku, sprawdzono stan techniczny autokaru, jego wyposażenie oraz trzeźwość kierowcy. Nie było żadnych nieprawidłowości. Pojazd był sprawny, a 35-letni kierowca trzeźwy.

Kierowca stracił prawo jazdy

Podczas sprawdzania mężczyzny w policyjnych systemach okazało się jednak, że przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych. W związku z tym policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Kierowca nie mógł kontynuować jazdy autokarem.

"Aby odzyskać prawo jazdy, 35-latek będzie musiał poddać się badaniom psychologicznym oraz zdać egzamin sprawdzający jego kwalifikacje" - poinformowała gdańska policja.