Autobus sprawny, kierowca trzeźwy, ale był jeden problem
Policjanci ruchu drogowego z Gdańska pojawili się w wyznaczonym punkcie kontroli autokarów przed planowanym wyjazdem szkolnym do Torunia.
Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Gdańsku, sprawdzono stan techniczny autokaru, jego wyposażenie oraz trzeźwość kierowcy. Nie było żadnych nieprawidłowości. Pojazd był sprawny, a 35-letni kierowca trzeźwy.
Kierowca stracił prawo jazdy
Podczas sprawdzania mężczyzny w policyjnych systemach okazało się jednak, że przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych. W związku z tym policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Kierowca nie mógł kontynuować jazdy autokarem.
"Aby odzyskać prawo jazdy, 35-latek będzie musiał poddać się badaniom psychologicznym oraz zdać egzamin sprawdzający jego kwalifikacje" - poinformowała gdańska policja.
Źródło: tvn24.pl