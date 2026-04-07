Szczecin

Znalazł ludzką czaszkę. Makabryczne znalezisko nad stawem

Szczątki człowieka znalazł nad stawem wędkarz (zdjęcie ilustacyjne)
Szczecinek (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Maps
Ludzka czaszka leżała na brzegu stawu. Makabrycznego znaleziska dokonał wędkarz. Mężczyzna natychmiast wezwał służby. Śledztwo wszczęła prokuratura.

Na ludzkie szczątki nad stawem natknął się mieszkaniec Szczecinka w Zachodniopomorskiem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około południa.

- Mężczyzna miał zamiar wędkować nad jednym z miejskich stawów, gdy zauważył przedmiot przypominający czaszkę. Natychmiast powiadomił służby. Na miejsce wysłaliśmy patrol policji, do którego szybko dołączyła również grupa dochodzeniowo-śledcza - poinformowała Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Do znaleziska doszło na terenie, na którym trwają obecnie prace ziemne związane z budową centrum rekreacyjnego.

Mężczyzna znaleziony martwy. Leżał w rowie obok skutera
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mężczyzna znaleziony martwy. Leżał w rowie obok skutera

- Funkcjonariusze przeszukali teren i oprócz czaszki, znaleźli również inne fragmenty ludzkiego szkieletu oraz strzępy ubrania, buty i fragmenty paska. Nie znaleziono jednak niczego, co mogłoby pomóc w identyfikacji. Nie wiadomo, do kogo należały szczątki. Jedno jest pewne - nie było tam cmentarza, co mogłoby tłumaczyć obecność ludzkich szczątków na tym terenie - poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku.

Rafał Molenda
Rafał Molenda
Czytaj także:
Tramwaj na Placu Bankowym (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura w tramwaju. 61-latek raniony młotkiem
WARSZAWA
Szpital Kopernika w Łodzi
Kompletnie pijane pielęgniarki na kardiologii. Po policję zadzwonił pacjent
Piotr Krysztofiak
czytanie książek, książka
Ilu Polaków przeczytało w ciągu roku książkę? Nowy raport
Polska
imageTitle
Ujawniono powód gniewu Lamine'a Yamala
Najnowsze
"Praski doktor" zatrzymany
"Praski doktor" trafił do celi
WARSZAWA
Wanda Traczyk-Stawska
"To jest sprawa najważniejsza". Wanda Traczyk-Stawska kończy 99 lat
Polska
imageTitle
Świetny początek Hurkacza. Wyżej notowany rywal ma kłopoty
NA ŻYWO
Donald Trump
Amerykańskie lotniska z mniejszą ochroną? Trump zapowiada zwolnienia
BIZNES
Akcja antyterrorystów na budynku w Warszawie w okolicy Ronda Radosława
Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu. Nowe informacje
WARSZAWA
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła w Kanadzie. Wielkanocna "tolerancja w stylu PiS"
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła. "Tolerancja w stylu PiS"
Zuzanna Karczewska
Prognozowane opady we wtorek i środę
Deszcz, deszcz ze śniegiem i burze. Gdzie trzeba uważać?
METEO
J.D. Vance wraz z żoną Ushą Vance wylądowali na Węgrzech
J.D. Vance na Wegrzech. "W relacjach z USA nastał nowy złoty wiek"
Świat
Do tej sytuacji doszło na Śnieżce
Wybrali się w góry w trampkach i leginsach. Szli zamkniętym szlakiem
Karkonosze
imageTitle
"Wyjdziesz za mnie?" od kibica. Konsternacja u tenisisty
EUROSPORT
Teheran, Iran
"Narażacie życie, przebywając w pociągach"
Świat
Wyśledzili go w Hiszpanii
Z powiatu tomaszowskiego do Hiszpanii. Wyśledzili go "łowcy głów"
Lublin
shutterstock_2542628065
Oświadczenie tuż przed wizytą J.D. Vance'a. "To jest nasz kraj"
Świat
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Znamy datę
Kraków
Stacja kolejowa w Lens we Francji
Wypadek pociągu TGV. Tragiczne zderzenie na torach
Świat
francja stacja benzynowa paliwa
Jedna piąta stacji ma problemy z paliwem
BIZNES
imageTitle
Wembanyama kontuzjowany. To koniec szans na MVP?
EUROSPORT
Wypadek z udziałem rowerzysty (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek podczas wyprzedzania rowerzystów. Nie żyje "filar szpitala, oddany lekarz"
Rzeszów
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Kredyt mieszkaniowy z pomocą państwa? "Niezrozumiały"
BIZNES
Al-Dżubajl strefa przemysłowa
Iran atakuje. To jeden z największych takich obiektów na świecie
Świat
imageTitle
Selekcjoner trafił do szpitala, Polkom nie pomoże
EUROSPORT
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
METEO
Domy zostały rozebrane
Gorąco wokół rozbiórki XIX-wiecznych domów. Społecznicy napisali skargę na prokuraturę
Białystok
Silny wiatr i przerwy w dostawie prądu
Awarie sieci energetycznej usunięte. "Wszystko wraca do normy"
Szczecin
Raper Offset
Znany raper postrzelony na parkingu przed hotelem
Kultura i styl
HFSG_JYbwAAmE4z
Dron trafił w autobus w Nikopolu. Trzy osoby nie żyją
Świat
