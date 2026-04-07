Znalazł ludzką czaszkę. Makabryczne znalezisko nad stawem

Na ludzkie szczątki nad stawem natknął się mieszkaniec Szczecinka w Zachodniopomorskiem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około południa.

- Mężczyzna miał zamiar wędkować nad jednym z miejskich stawów, gdy zauważył przedmiot przypominający czaszkę. Natychmiast powiadomił służby. Na miejsce wysłaliśmy patrol policji, do którego szybko dołączyła również grupa dochodzeniowo-śledcza - poinformowała Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Do znaleziska doszło na terenie, na którym trwają obecnie prace ziemne związane z budową centrum rekreacyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Mężczyzna znaleziony martwy. Leżał w rowie obok skutera

- Funkcjonariusze przeszukali teren i oprócz czaszki, znaleźli również inne fragmenty ludzkiego szkieletu oraz strzępy ubrania, buty i fragmenty paska. Nie znaleziono jednak niczego, co mogłoby pomóc w identyfikacji. Nie wiadomo, do kogo należały szczątki. Jedno jest pewne - nie było tam cmentarza, co mogłoby tłumaczyć obecność ludzkich szczątków na tym terenie - poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku.