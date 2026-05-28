SZCZECINEK Jechał z prędkością 185 km/h przy ograniczeniu do 90. Kierowca stracił prawo jazdy Oprac. Rafał Molenda |

49-letni kierowca stracił prawo jazdy

Pędził niemal dwa razy szybciej, niż pozwalają przepisy. 49-letni kierowca został zatrzymany na drodze krajowej nr 20 w rejonie skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Dyminek w powiecie szczecineckim.

- Mężczyzna jechał z prędkością 185 km/h na drodze z ograniczeniem do 90 km/h - poinformowała Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym kierowca stracił prawo jazdy. W trakcie sprawdzania danych mężczyzny okazało się, że 49-latek dopuścił się wykroczenia w warunkach recydywy. To oznaczało surowsze konsekwencje. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5 000 złotych, a do jego konta dopisano 15 punktów karnych.