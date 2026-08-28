Pożar w porcie. Paliła się motorówka
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Pierwszą informację oraz nagrania pożaru w Porcie Jachtowym Marina Dąbie w Szczecinie otrzymaliśmy na Kontakt24. Na przekazanych nam nagraniach widać ogarniętą ogniem motorówkę, a także akcję gaśniczą z wykorzystaniem innej łodzi motorowej. Na filmiku widać, że palącą się jednostkę polewano wodą wzburzoną przez śrubę.
Pożar gasiły trzy zastępy
Jak przekazał redakcji Kontaktu24 starszy kapitan Bartosz Janicki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, zgłoszenie o pożarze na terenie mariny wpłynęło kilka minut przed godziną 14.30.
- Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy palącą się motorówkę. Nie ma osób poszkodowanych - powiedział rzecznik. Jak dodał, na miejsce zadysponowano trzy zastępy - 12 strażaków.
Źródło: Kontakt24