Płoty Pędził pod prąd ekspresówką. Nagranie Oprac. Filip Czerwiński |

Samochód jechał pod prąd na S6. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy Źródło wideo: Kontakt24/tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać samochód jadący pod prąd. Według relacji autora wideo, starszy kierowca Forda nie reagował na żadne sygnały. Film został nagrany na drodze ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim.

- Dzisiaj, o 15.40, wracaliśmy z Gdyni i na wysokości miejscowości Płoty zauważyliśmy jadącego równolegle do nas kierowcę Forda. Nie reagował na żadne sygnały, ani nasze, ani z naprzeciwka. To starszy pan - w pewnym momencie bliżej go zobaczyliśmy. Jechał dość szybko, ponad 100 km/h, czasem zwalniał, a innym razem przyśpieszał. Zdążyliśmy minąć cztery zjazdy, dzwoniliśmy cztery razy na numer alarmowy. Policja zatrzymała go za miejscowością Płoty - skomentował pan Marcin, autor nagrania.

- Po drodze było parę groźnych sytuacji, żona mrugała światłami, by ostrzec kierowców, ale jak ktoś jedzie z naprzeciwka, zwłaszcza w dzień, to może nie zwracać uwagi. W pewnym momencie po drodze przeciwległej jechał autobus, ktoś go wyprzedzał i stanął wręcz maska w maskę z tym Fordem. Ten kierowca cały czas jechał, aż w końcu policja zrobiła blokadę i go zatrzymała - dodał.

Policja złożyła wniosek do sądu

Aleksandra Głowacka z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie potwierdziła, że policjanci zatrzymali widoczny na nagraniu pojazd.

- Policjanci otrzymali informację o kierowcy, który jechał pod prąd drogą ekspresową S6. Policjanci z komisariatu w Nowogardzie zatrzymali do kontroli drogowej ten samochód, zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie kierowcy oraz wniosek o weryfikację posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami - poinformowała funkcjonariuszka.

Policjantka dodała, że Fordem kierował 75-letni mężczyzna, który był trzeźwy. Do zatrzymania doszło w Nowogardzie.

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