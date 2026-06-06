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Płoty

Pędził pod prąd ekspresówką. Nagranie

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Samochód jechał pod prąd na S6
Samochód jechał pod prąd na S6. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy
Źródło wideo: Kontakt24/tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
Na drodze ekspresowej S6, niedaleko miejscowości Płoty w województwie zachodniopomorskim, kierowcy zauważyli w sobotę niebieskiego Forda jadącego pod prąd. Policja szybko zatrzymała pojazd, zabrała kierowcy prawo jazdy i skierowała wniosek o ukaranie do sądu.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać samochód jadący pod prąd. Według relacji autora wideo, starszy kierowca Forda nie reagował na żadne sygnały. Film został nagrany na drodze ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim.

- Dzisiaj, o 15.40, wracaliśmy z Gdyni i na wysokości miejscowości Płoty zauważyliśmy jadącego równolegle do nas kierowcę Forda. Nie reagował na żadne sygnały, ani nasze, ani z naprzeciwka. To starszy pan - w pewnym momencie bliżej go zobaczyliśmy. Jechał dość szybko, ponad 100 km/h, czasem zwalniał, a innym razem przyśpieszał. Zdążyliśmy minąć cztery zjazdy, dzwoniliśmy cztery razy na numer alarmowy. Policja zatrzymała go za miejscowością Płoty - skomentował pan Marcin, autor nagrania.

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- Po drodze było parę groźnych sytuacji, żona mrugała światłami, by ostrzec kierowców, ale jak ktoś jedzie z naprzeciwka, zwłaszcza w dzień, to może nie zwracać uwagi. W pewnym momencie po drodze przeciwległej jechał autobus, ktoś go wyprzedzał i stanął wręcz maska w maskę z tym Fordem. Ten kierowca cały czas jechał, aż w końcu policja zrobiła blokadę i go zatrzymała - dodał.

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Policja złożyła wniosek do sądu

Aleksandra Głowacka z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie potwierdziła, że policjanci zatrzymali widoczny na nagraniu pojazd.

- Policjanci otrzymali informację o kierowcy, który jechał pod prąd drogą ekspresową S6. Policjanci z komisariatu w Nowogardzie zatrzymali do kontroli drogowej ten samochód, zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie kierowcy oraz wniosek o weryfikację posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami - poinformowała funkcjonariuszka.

Policjantka dodała, że Fordem kierował 75-letni mężczyzna, który był trzeźwy. Do zatrzymania doszło w Nowogardzie.

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Maja Chwalińska
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Zachodniopomorskieruch drogowyPolicja
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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