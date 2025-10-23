Logo strona główna
Szczecin

Pożar miał zatrzeć ślady zbrodni. Łukasz R. skazany za zabójstwo kolegi z pracy

Tragiczny pożar w Koszalinie
Do zdarzenia doszło w Koszalinie
Źródło: Google Earth
Piętnaście lat i sześć miesięcy więzienia - taki wyrok usłyszał w Sądzie Okręgowym w Koszalinie 44-letni Łukasz R. To kara łączna, w tym za zabójstwo kolegi, z którym pracował w zakładzie pogrzebowym. Śledczy ustalili, że mężczyźni pili razem alkohol, a w pewnym momencie R. zadał koledze kilka ciosów nożem kuchennym. Potem podpalił mieszkanie, w którym były zwłoki. Sąd nie miał wątpliwości, co do przebiegu tej zbrodni. Wyrok nie jest prawomocny.

Oskarżonego Łukasza R. nie było na sali rozpraw, gdy przewodnicząca pięcioosobowego składu orzekającego sędzia Anna Sikorska-Obtułowicz ogłosiła wyrok. Sąd uznał 44-latka za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go na łączną karę 15 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jednostkową karę 15 lat więzienia wymierzył mu za zabójstwo. Za pozostałe sześć czynów ukarał Łukasza R. karami od dwóch miesięcy do roku pozbawienia wolności. Oskarżony tytułem naprawienia szkody ma zapłacić 11 tys. zł na rzecz ubezpieczyciela i 2 tys. zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonej ekspedientki sklepu Żabka. Sąd zwolnił Łukasza R. z kosztów i opłaty sądowej. Wyrok nie jest prawomocny.

Pracowali razem w zakładzie pogrzebowym

44-latek odpowiadał za zabójstwo kolegi z pracy, 37-letniego Rafała K. Do zbrodni doszło przed północą, w sobotę, 27 kwietnia 2024 r., w dwurodzinnym domu przy ul. Westerplatte w Koszalinie, w należącym do Łukasza R. mieszkaniu na parterze, gdzie obaj spożywali alkohol. Oskarżony przez Prokuraturę Okręgową w Koszalinie zadał pokrzywdzonemu sześć ciosów nożem kuchennym z 18-centymetrowym ostrzem. Cios w serce okazał się śmiertelny. Łukasz R. został także oskarżony o umyślne wzniecenie pożaru w swoim mieszkaniu w celu zatarcia śladów zbrodni. Sąd uznał, że swoim działaniem umyślnie naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia mieszkańców z pierwszego piętra, czyli swoją kuzynkę, jej córkę i partnera kobiety. Mieszkanie kuzynki zostało zniszczone. Ubezpieczyciel wycenił stratę na ponad 141 tys. zł. Taką kwotę wypłacił pokrzywdzonej w procesie oskarżycielce posiłkowej. Ponadto oskarżony odpowiadał za spowodowanie lekkich obrażeń u kuzynki i jej córki, uszkodzenie samochodu kobiety na kwotę ponad 6 tys. zł oraz za naruszenie nietykalności ekspedientki w sklepie Żabka, gdzie poszedł po zabójstwie, i wznieceniu ognia i gdzie zniszczył towar wart łącznie ponad 938 zł.

Będzie apelacja?

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Wojciech Zawiślak po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że nie wyklucza apelacji w zakresie wymiaru kary. Obrońca oskarżonego mec. Daniel Morzuch przekazał, że ze względu na nieobecność jego klienta na ogłoszeniu wyroku (taka była wola Łukasza R.), będzie się z nim kontaktował w tej sprawie i zalecał apelację. Proces Łukasza R. toczył się przed Sądem Okręgowym w Koszalinie od 17 marca br. 26 czerwca musiał ruszyć od początku ze względu na konieczność zmiany składu orzekającego z powodu choroby ławniczki. Sąd w czwartek przedłużył Łukaszowi R. areszt do 21 kwietnia 2026 r

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Koszalinie

