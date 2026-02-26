Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

39-latek stanie przed sądem za uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka

Zatrzymani po porwaniu 10-miesięcznego dziecka doprowadzeni do prokuratury
Porwanie 10-miesięcznego dziecka. Dwóch mężczyzn zatrzymanych
Źródło: TVN24
Do ośmiu lat pozbawienia wolności grozi Krystianowi F., który w połowie grudnia 2025 roku w Koszalinie uprowadził 10-miesięcznego chłopca. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 39-latkowi.

Jak informowała wówczas policja zaalarmowana przez matkę dziecka, niemowlę zostało jej wyrwane z rąk przez Krystiana F., gdy wychodziła z chłopcem z mieszkania. Porywacz z dzieckiem odjechał BMW, kierowanym przez 50-letniego mężczyznę, który jest świadkiem w sprawie. Szeroko zakrojona akcja policji pozwoliła na szybkie zlokalizowanie auta na ekspresowej S6 w rejonie Kołobrzegu. Krystian F. został zatrzymany, usłyszał zarzuty.

39-latek, który w prokuraturze wskazywał, że jest ojcem chłopca, choć z dokumentacji dotyczącej dziecka to nie wynika, stanie przed sądem za uprowadzenie niemowlęcia wbrew woli matki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Podbiegł, wyrwał dziecko z rąk i odjechał"

"Podbiegł, wyrwał dziecko z rąk i odjechał"

Porwanie niemowlęcia. Są zarzuty

Porwanie niemowlęcia. Są zarzuty

Wyjaśniał, że chciał tylko spędzić trochę czasu z dzieckiem i oddać go matce, która wcześniej nie zgodziła się na jego odwiedziny.

Klatka kluczowa-104190
Porwanie niemowlęcia w Koszalinie. Są zarzuty
Źródło: TVN24

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk, Krystian F. w toku śledztwa usłyszał jeszcze szereg zarzutów. Jest oskarżony o uporczywe nękanie matki dziecka, kierowanie wobec niej gróźb karalnych, naruszenie jej nietykalności cielesnej. Przed sądem odpowie także za przywłaszczenie powierzonego mu mienia w warunkach recydywy, prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających, mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, posiadanie substancji psychotropowych.

Zatrzymani po porwaniu 10-miesięcznego dziecka doprowadzeni do prokuratury
Zatrzymani po porwaniu 10-miesięcznego dziecka doprowadzeni do prokuratury
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Michał Malinowski /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
KoszalindzieckoPolicja
Czytaj także:
telefon, bankomat, smartfon
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Jeszcze raz przepraszamy"
BIZNES
imageTitle
Nazistowski salut przed meczem. Natychmiastowa reakcja klubu
EUROSPORT
imageTitle
"Ogromny cios". Prestiżowy wyścig kolarski poważnie osłabiony
EUROSPORT
Ćwiczenia rakietowców z 23. pułku artylerii na wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Świętoszów (woj. dolnośląskie)
SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej
BIZNES
Hillary Clinton pokazała, że zwycięstwo kobiety w wyborach prezydenckich w USA jest możliwe
"Byłam przerażona". Clinton zeznaje w sprawie Epsteina
Świat
Wkra wylewa
Wkra przekroczyła poziom alarmowy. Akcja straży pożarnej
WARSZAWA
Reporterka mierzy dziurę w jezdni w Bukareszcie
Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"
METEO
Autostrada
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Trwa przegląd ofert
WARSZAWA
Budynek Komisji Europejskiej
Finansowanie bezpiecznej aborcji. Komisja Europejska podjęła decyzję
BIZNES
9 min
pc
"Było ślisko, poślizgnąłem się i uciąłem rękę". Palce są, genialna lekarz przywróciła je do życia
Fakty+
imageTitle
Specjalna operacja Mourinho w Madrycie. Wolał "tajną lokalizację"
EUROSPORT
Bernadeta Krynicka wielokrotnie mówiła o radnym jako o "członku Piorunku"
"Nazywa mnie pani członkiem. Dobrze, niech będzie". Gorąca dyskusja na sesji
Białystok
Mateusz Morawiecki i Patryk Jaki
Kolejne spięcie w PiS. Morawiecki do Jakiego: skoro obecnie jesteś ekspertem...
Polska
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny
BIZNES
Nawrocki
Prezydent chce poznać akta czterech spraw. Wiemy, kogo może ułaskawić
Polska
imageTitle
"Mówił, że szatnia jest naszym domem". Burza po wyroku w sprawie nagrywanych piłkarek
EUROSPORT
16 min
pc
Wprawiła Kongres w osłupienie. "Właśnie pani skłamała. Wszystko jest nagrane"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Proso zwyczajne (Panicum miliaceum)
Zajadała się tym cała Europa - poza częścią Kujaw
METEO
zakupy sklep market kasa shutterstock_1453156733
Drobne kradzieże, potężny lincz. "Znęcanie się"
Bartłomiej Plewnia
Proces Mariusa Borga Hoiby'ego. Szkic z sali rozpraw
Wybił dziurę w drzwiach. Księżna "kogoś przysłała"
Świat
Prace w Alei Jana Pawła II
Ciężki sprzęt w Alei Jana Pawła II. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej
WARSZAWA
imageTitle
Czołowy zawodnik Barcelony kontuzjowany. Nie zagra w ważnych meczach
Najnowsze
Huragan Melissa
Melissa wyrównała rekord Allena. Nowe informacje o potwornym huraganie
METEO
Ktoś skatował królika Marcysia
Skatował Marcysia i obciął mu uszy. Został zatrzymany
Kraków
Donald Tusk i Victor Orban
Tusk zaczepił, na odpowiedź Orbana nie trzeba było długo czekać
Świat
tusk pashinyan
Scenka z Tuskiem i uściski premierów
Polska
imageTitle
Sensacyjna wpadka faworyta gospodarzy w Welsh Open
EUROSPORT
Część wystawy stanowią memy
Po fali krytyki muzeum usunęło memy z wystawy
Poznań
Wypadek w miejscowości Żebry-Idźki
Sześciolatka zginęła po wypadku. Kierowca ciągnika stanie przed sądem
WARSZAWA
Maciej Świrski
Prawomocna wygrana nadawcy TOK FM z byłym przewodniczącym KRRiT
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica