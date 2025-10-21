Logo strona główna
Szczecin

Nowe ustalenia po śmierci 15-miesięcznego dziecka. Prokuratura już wie, ile było dzieci pod opieką

Dziecka nie udało się uratować
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie o śmierci 15-miesięcznego dziecka
Źródło: TVN24
Mieli zgodę na opiekę nad piątką dzieci. W dniu, w którym zmarła kilkunastomiesięczna dziewczynka, w dziennym punkcie opieki było 12 dzieci. Jak podaje prokuratura, opiekunka tłumaczyła, że dzieci było więcej, bo organizowała dla nich bal.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 15-miesięcznej dziewczynki. Kluczowa okaże się sekcja zwłok dziecka. To ona przyniesie odpowiedź na pytanie o przyczynę śmierci.

- Na miejscu zdarzenia zostały przez policjantów i prokuratora wykonane czynności. Ciało dziecka zostało zabezpieczone do sekcji. Na ten moment nie wiemy, co było przyczyną śmierci. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, że doszło do tego na skutek działania innych osób, czy też wypadku - powiedziała TVN24 Ewa Dziadczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Śledczy będą się też przyglądać temu, jak funkcjonował dzienny punkt opieki, w którym przebywała dziewczynka. Są już pierwsze nowe ustalenia, z których wynika, że w dniu tragedii dzieci w placówce było więcej niż przewidują przepisy.

- Ta placówka miała zgodę na opiekę nad pięciorgiem dzieci. W chwili zdarzenia w tej placówce przebywało dwanaścioro dzieci. Opiekunka tłumaczyła to w ten sposób, że faktycznie pod opieką ma piątkę dzieci, a tego dnia dzieci było więcej, bo organizowała dla dzieci jakąś imprezę, bal - przekazała prokurator Dziadczyk.

Prokuratura będzie ustalać, czy różnica w liczbie dzieci miała wpływ na doprowadzenie do śmierci dziecka. Drugą istotną kwestią jest to, czy przez zwiększoną liczbę podopiecznych mogło dojść do narażenia dzieci na niebezpieczeństwo.

Próbowali ratować dziecko

W poniedziałek przed południem do prywatnego punktu opieki dziennej w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie) wezwano pogotowie. Pomocy potrzebowała kilkunastomiesięczna dziewczynka.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że po spacerze dziecko zasnęło. - Z relacji opiekunki wynika, że dziewczynka spała, gdy nagle zrobiła się sina. Zostały wezwane służby. Pierwsi na miejscu byli strażacy, oni rozpoczęli resuscytację - przekazała oficer prasowa kołobrzeskiej policji st. sierż. Pamela Borkowska.

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: miastokolobrzeg.pl

