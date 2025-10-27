Uciekał motocyklem bez tablic. Nagranie z pościgu i zatrzymania

Na drodze publicznej w miejscowości Dygowo (woj. zachodniopomorskie) policjanci zauważyli mężczyznę, kierującego motocyklem typu cross, który nie miał tablic rejestracyjnych.
- Pomimo wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, podejmując próbę ucieczki. Został jednak szybko zatrzymany przez mundurowych - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Kołobrzegu.
Pojazd trafił na parking strzeżony, a kierujący do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Badanie stanu trzeźwości oraz test na obecność środków odurzających dały wyniki negatywne. Na jaw wyszło jednak, że 18-letni mieszkaniec gminy Kołobrzeg nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu.
Policjanci zabezpieczyli monitoring z miejsca zdarzenia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu.
Autorka/Autor: ng/tok
Źródło: TVN24, KPP Kołobrzeg
Źródło zdjęcia głównego: KPP Kołobrzeg