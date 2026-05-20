Rozmowy w Białym Domu. Tomczyk o "najważniejszym wniosku"

Tomczyk: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Cezary Tomczyk spotkał się w środę z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem. - Najważniejszy wniosek z rozmowy z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i polskimi generałami - poinformował po spotkaniu.

Wiceszef MON zaznaczył, że "kontakt i kanał [rozmów - red.] został już otwarty". Zapewnił też, że polscy generałowie dostali "jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że proces konsultacji będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni".

Dodał, że w spotkaniu udział brali też między innymi polski attache wojskowy w Waszyngtonie generał Krzysztof Nolbert oraz charge d'affaires RP w USA Bogdan Klich. W kontekście Andrew Bakera Tomczyk podkreślił, że to "jedna z najważniejszych postaci w administracji amerykańskiej w Białym Domu".

- W ciągu najbliższych godzin będziemy też odbywać szereg rozmów w Departamencie Wojny, w Departamencie Stanu z najważniejszymi politykami amerykańskimi - zapowiedział.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego o efektach wizyty w USA

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w mediach społecznościowych w środę, że jego szef Bartosz Grodecki rozmawiał tego dnia z podsekretarzem do spraw polityki Departamentu Wojny Elbridge'em Colbym.

"Podsekretarz Colby podkreślił znaczenie dobrych relacji między Prezydentem USA Donaldem Trumpem, a Prezydentem RP Karolem Nawrockim dla kształtowania stosunków amerykańsko-polskich. Zasygnalizował, że zapowiadane zmiany zaangażowania sił USA w Europie będą uwzględniały status Polski jako modelowego i priorytetowego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że RP może liczyć na utrzymanie silnego zaangażowania wojskowego USA" - czytamy we wpisie. Jak przekazano, szef BBN - w imieniu prezydenta - podziękował za dotychczasowe zaangażowanie wojsk amerykańskich we wzmacnianie bezpieczeństwa Polski. "Potwierdził przywiązanie do relacji transatlantyckich oraz znaczenie strategicznego sojuszu polsko-amerykańskiego dla bezpieczeństwa RP i całej flanki wschodniej NATO. W najbliższym czasie Szef BBN i Podsekretarz ds. Polityki w Departamencie Wojny spotkają się osobiście" - dodano.

— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (@BBN_PL) May 20, 2026

