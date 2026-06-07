Zmasowany atak na Zaporoże. Jedna osoba nie żyje
Jak przekazał w niedzielę rano szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow we wpisie na Telegramie, w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili 967 ataków na 51 miejscowości obwodu zaporoskiego. Zginęła jedna osoba, a 25 zostało rannych.
Jak relacjonował dowódca, w wyniku uderzeń wroga jedna z dzielnic Zaporoża została częściowo pozbawiona prądu, a służby energetyczne pracują nad przywróceniem zasilania odbiorcom. Informował także o 165 zgłoszeniach o uszkodzeniach infrastruktury, budynków mieszkalnych i samochodów.
Źródło: tvn24.pl