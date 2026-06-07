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Świat

Zmasowany atak na Zaporoże. Jedna osoba nie żyje

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Zaporoże - Ataki z 7.06.2026
Pełczyńska-Nałęcz: Rosja eskaluje swoje działania
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: IvanFedorovMelitopol/Facebook
Rosjanie przeprowadzili prawie tysiąc ataków na Zaporoże - przekazało ukraińskie wojsko. Zginęła jedna osoba, a jedna z dzielnic miasta została pozbawiona prądu.

Jak przekazał w niedzielę rano szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow we wpisie na Telegramie, w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili 967 ataków na 51 miejscowości obwodu zaporoskiego. Zginęła jedna osoba, a 25 zostało rannych.

Skutki ataków na Zaporoże (07.06.2026)
Skutki ataków na Zaporoże (07.06.2026)
Źródło zdjęcia: IvanFedorovMelitopol/Facebook

Jak relacjonował dowódca, w wyniku uderzeń wroga jedna z dzielnic Zaporoża została częściowo pozbawiona prądu, a służby energetyczne pracują nad przywróceniem zasilania odbiorcom. Informował także o 165 zgłoszeniach o uszkodzeniach infrastruktury, budynków mieszkalnych i samochodów.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaWojna w Ukrainie
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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