Zełenski: proponujemy pierwszy etap zakończenia wojny

- Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć pokój - podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapewnił, że Kijów jest w stanie "szybko podjąć działania, aby zakończyć wojnę".

"Nasze spotkanie w Waszyngtonie, w Białym Domu w piątek, nie przebiegło tak, jak powinno. Jest to godne ubolewania. Nadszedł czas, aby naprawić sytuację. Chcielibyśmy, aby przyszła współpraca i komunikacja były konstruktywne" - dodał.

Pierwsze kroki

Zełenski przekazał, że władze w Kijowie są gotowe "szybko podjąć działania, aby zakończyć wojnę, a pierwszymi krokami ku temu mogłoby być uwolnienie jeńców, natychmiastowe zawieszenie broni w powietrzu (zakaz używania rakiet, dronów dalekiego zasięgu, bombardowania obiektów energetycznych i innej infrastruktury cywilnej), a także natychmiastowe zawieszenie broni na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo ". "Następnie chcemy bardzo szybko przejść przez wszystkie kolejne etapy i wspólnie z USA osiągnąć mocne porozumienie końcowe" - wyjaśnił.

Dodał, że jeśli chodzi o umowę w sprawie dostępu do ukraińskich metali ziem rzadkich i minerałów, "Ukraina jest gotowa podpisać ją w każdej chwili i w dowolnej formie" . "Uważamy, że umowa ta stanowi krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa i niezawodnych gwarancji bezpieczeństwa" - napisał Zełenski.

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego Biały Dom ogłosił, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym uzbrojenie już transportowane do tego kraju oraz przechowywane w magazynach w Polsce - "by upewnić się, że (ta pomoc) przyczynia się do rozwiązania" konfliktu zbrojnego.