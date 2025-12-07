Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Po trzech latach zapalili choinkę. "Ból nie opuszcza naszych serc"

Choinka bożonarodzeniowa rozbłysnęła w Betlejem
Świąteczna choinka stanęła na głównym placu Betlejem
Źródło: Reuters
Mierząca 20 metrów choinka rozbłysnęła w piątek w Betlejem pierwszy raz od 2022 roku. Miasto leżące na Zachodnim Brzegu nie organizowało świątecznych wydarzeń od wybuchu wojny w Strefie Gazy. - Przybyliśmy tu świętować, podziwiać i cieszyć się, bo przez kilka lat nie mieliśmy takiej okazji - mówiła jedna z Palestynek, biorących udział w wydarzeniu na betlejemskim placu.

Ogromna, ozdobiona na złoto-czerwono i zwieńczona czerwoną gwiazdą choinka stanęła na betlejemskim placu, który swoją nazwę wziął od żłobu, w którym według Biblii urodził się Jezus Chrystus. W wydarzeniu rozświetlenia 20-metrowego świątecznego drzewa wzięło udział tysiące Palestyńczyków z całego Zachodniego Brzegu i Izraela.

Choinka bożonarodzeniowa rozbłysnęła w Betlejem
Choinka bożonarodzeniowa rozbłysnęła w Betlejem
Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

- Przybyliśmy tu świętować, podziwiać i cieszyć się, bo przez kilka lat nie mieliśmy takiej okazji - powiedziała cytowana przez agencję Reuters 67-letnia Palestynka mieszkająca w Hajfie w Izraelu.

Choinka bożonarodzeniowa rozbłysnęła w Betlejem
Choinka bożonarodzeniowa rozbłysnęła w Betlejem
Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

"Ból nie opuszcza serc" Palestyńczyków

- Gdy Betlejem rozświetla swoją choinkę, głęboki ból, którego doświadczają nasi ludzie w Gazie, nie opuszcza naszych serc - powiedział w tym tygodniu mediom burmistrz Betlejem Maher Canawati.

Jak dodał, "rana Gazy jest naszą raną". - Mieszkańcy Gazy to nasz lud, a światło Bożego Narodzenia nie ma znaczenia, dopóki najpierw nie zawita w sercach cierpiących i uciśnionych w całej Palestynie - cytuje burmistrza Reuters.

Zebrani na wydarzeniu rozświetlenia choinki Palestyńczycy w rozmowach z reporterami wyrażali nadzieję, że dzień Bożego Narodzenia i nowy rok przyniosą pokój. - Liczymy, że od tej chwili zwycięży pokój. Mamy nadzieję, że będziemy cieszyli się pokojem i dobrobytem - powiedziała 50-letnia mieszkanka Betlejem.

"Gaza jest symbolem całkowitej moralnej porażki Zachodu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gaza jest symbolem całkowitej moralnej porażki Zachodu"

Laura Maksimowicz

Dwa lata "jak piekło"

Wojna w Strefie Gazy rzuciła swój cień na oddalony o około 60 km Zachodni Brzeg. Wielu z mieszkańców tego palestyńskiego terytorium ma rodzinę lub przyjaciół w Gazie, a działania wojenne negatywnie odbiły się na ruchu turystycznym w regionie.

- Ostatnie dwa lata były jak piekło - powiedział agencji betlejemski sklepikarz sprzedający pamiątki, który poprosił o zachowanie anonimowości z obawy przed odwetem ze strony sił izraelskich.

Agencja Reuters wskazała też na działania izraelskich sił, które rozlokowały nowe punkty kontrolne na Zachodnim Brzegu. Niektóre społeczności w autonomii zostały odcięte przez blokady dróg, a wielu Palestyńczyków zmuszono do przesiedleń.

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 roku atakiem Hamasu na południowy Izrael. Zabito w nim blisko 1200 osób, a 251 porwano. Izraelska armia podaje, że w walkach w palestyńskiej półenklawie poległo ponad 470 żołnierzy. Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 70 tysięcy Palestyńczyków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ONZ przyjął plan Trumpa dla Strefy Gazy. Izrael "wyciąga rękę", prezydent USA "gratuluje światu"

ONZ przyjął plan Trumpa dla Strefy Gazy. Izrael "wyciąga rękę", prezydent USA "gratuluje światu"

Hamas zwrócił ciało żołnierza zabitego 11 lat temu

Hamas zwrócił ciało żołnierza zabitego 11 lat temu

Większość walk ustała wraz z wprowadzeniem 10 października rozejmu. Większość Strefy Gazy jest zrujnowana. Palestyńskie służby szacują, że pod gruzami spoczywa jeszcze około 10 tysięcy ciał. Wraz z procesem wydobywania zwłok resort zdrowia dopisuje do listy kolejne ofiary.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Udostępnij:
TAGI:
Autonomia PalestyńskaŚwięta Bożego NarodzeniaRelacje Izrael - Autonomia PalestyńskaStrefa GazyKonflikt w Strefie GazyIzrael-Palestyna. Konflikt w Strefie Gazy
Czytaj także:
imageTitle
Trener cieszy się z przebudzenia Żyły. "Nie ma spięcia, pojawiają się metry"
EUROSPORT
Zniszczony most w Anochori w Grecji
Znów przyszły niszczycielskie burze. "Woda wdziera się do naszych domów"
METEO
Zbigniew Ziobro
Prezydent o działaniach Ziobry. "Kłopotliwa sprawa"
imageTitle
Smutna konkluzja Polek. "To jeszcze nie jest nasz poziom"
EUROSPORT
imageTitle
Messi doczekał się mistrzostwa MLS, spełnił marzenie Beckhama
EUROSPORT
imageTitle
Polacy liczą na poprawę w Wiśle. O której dziś skoki?
EUROSPORT
Tzw. winkle, czyli naszywki w formie trójkątów służące do znakowania różnych kategorii więźniów. Są kolekcjonerzy, którzy je zbierają
Cierpienie idzie pod młotek
Aleksander Przybylski
Pożar kamienicy w Będzinie (Śląskie)
Duży pożar kamienicy na Śląsku. Jedna osoba ewakuowana
W nocnym klubie w turystycznej miejscowości Arpora w Indiach wybuchł pożar
Pożar w klubie nocnym. Kilkadziesiąt ofiar
Świat
Żołnierz z karabinem maszynowym i flagą Sudanu na mundurze wojskowym
Uderzyli w przedszkole. Zginęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci
Świat
Mgły
Niebezpiecznie w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
Mediolan
Kolejne miasto wprowadza zakaz. Wejdzie w życie tuż przed dużym wydarzeniem
Świat
imageTitle
Żyła po najlepszym występie w sezonie: mam spore rezerwy
EUROSPORT
Zełenski
Dwie godziny Zełenskiego z amerykańskimi wysłannikami
Świat
Nato
Termin dla Europy. Amerykanie "niezadowoleni z postępów"
Świat
Radosław Sikorski
Poderwane myśliwce, starcie Sikorskiego, incydent w Londynie
To warto wiedzieć
1 godz 5 min
pc
"To globalna rewolucja, która może zmienić świat nie tylko na gorsze"
Piotr Jacoń
Zima bez śniegu, pochmurno,
Miejscami aura dopisze. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Świetny przejazd Gąsienicy-Daniel. Szkoda, że tylko jeden
EUROSPORT
imageTitle
Legia w strefie spadkowej ekstraklasy. Pogrążyły ją dwa ciosy
EUROSPORT
Wojsko Polskie
Syreny alarmowe i "wypadek przy pracy". "Za każdym razem jesteśmy mądrzejsi"
imageTitle
Polki boleśnie zweryfikowane. Holenderki ze spektakularnym zwycięstwem
EUROSPORT
imageTitle
Zagłębie wzięło rewanż. Zdecydowała ostatnia akcja
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński w podstawowym składzie. Inter rozbił rewelację sezonu
EUROSPORT
Pogotowie poinformowało o potrąceniu policjanta (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny znalezione w starym spichlerzu
imageTitle
Grabara znów obronił rzut karny. Kolejny popis Bayernu i Kane'a
EUROSPORT
imageTitle
"O rany, co on zrobił?". Latający bolid i ogień na torze
EUROSPORT
Samochody spalinowe
Za kilka lat miały zacząć znikać. Bruksela odpuści?
Grzegorz Jarecki
Kontrowersje dotyczące ataku USA na łódź, na której miało dojść do przemytu narkotyków
"Nowy szczegół" w sprawie kontrowersyjnego ataku. "Podważa argument administracji Trumpa"
Świat
imageTitle
Radosny wieczór Barcelony w Sewilli. Brak Lewandowskiego nie przeszkodził
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica