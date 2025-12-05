Zabójca byłego premiera po raz pierwszy przeprosił. "Trzy lata cierpienia"

Proces zabójcy premiera Shinzo Abe Źródło: ENEX/JP TBS

Tetsuya Yamagani, oskarżony o zamordowanie byłego premiera Japonii Shinzo Abe, zwracając się do wdowy, zapewnił, że jest mu "bardzo przykro".

Zafundowałem [rodzinie] trzy i pół roku cierpienia... Nie mam usprawiedliwienia Tetsuya Yamagani wyznanie oskarżonego z 4 grudnia 2025 roku.

Tetsuya Yamagami prowadzony przez japońską policję Źródło: PAP/EPA/JIJI PRESS

Ósmego lipca 2022 roku Yamagani użył broni domowej roboty, by zastrzelić byłego premiera podczas przemowy politycznej dla partii Liberalno-Demokratycznej w mieście Nara na wyspie Honsiu. Rany były śmiertelne i Shinzo Abe zmarł tego samego dnia w szpitalu.

Podejrzany o zabójstwo przyznał się do zarzucanych mu czynów już pierwszego dnia procesu.

Shinzo Abe był premierem przez ponad dziewięć lat. Znany ze swojej zdecydowanej polityki międzynarodowej i charakterystycznej liberalnej polityki gospodarczej, nazywanej abenomiką.

Shinzo Abe Źródło: Shutterstock

Podczas jednej z rozpraw prokuratura odczytała list od wdowy po premierze, Akie. "Rozpacz po stracie męża nigdy nie minie" - napisała.

Zabójstwo premiera Japonii, w tle kontrowersyjny kult

Pełna nazwa tego kultu to Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego. Pochodzi z Korei Południowej. Znany jest z masowych zaaranżowanych małżeństw i kontrowersyjnych założeń, takich jak mesjaństwo jej założyciela Sun Myung Moona.

W marcu 2022 roku sąd rejonowy w Tokio nakazał rozwiązanie Kościoła Zjednoczeniowego. Decyzja ta podyktowana była wątkiem w zabójstwie byłego premiera i wpływem tej organizacji na japońską politykę. Zarówno Shinzo Abe, jak i jego dziadek Nobusuke Kishi byli związani z tym kultem.

