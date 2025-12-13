Wysłannik Trumpa u Łukaszenki. "Celem rozmów uwolnienie więźniów politycznych"

Wysłannik Trumpa John Coale na rozmowach u Łukaszenki Źródło: Reuters

Rozmowy Łukaszenki z delegacją, której przewodził wysłannik Trumpa John Coale, odbywały się za drzwiami zamkniętymi - informowało w piątek biuro prasowe białoruskiego przywódcy na Telegramie.

Gratulując Coale'owi funkcji specjalnego wysłannika Trumpa ds. Białorusi, Łukaszenka oznajmił: - Niech pan przekaże Trumpowi, że powinniśmy coś w związku z tym zrobić. I zrobimy. - Trump podobno lubi pochlebstwa. Ale ja nie chcę się przypochlebiać. Chcę powiedzieć, że jego działania w ostatnim czasie bardzo mi się podobają - mówił Łukaszenka.

John Coale i Alaksandr Łukaszenka Źródło: Associated Press/East News

Kto może być na liście uwolnionych?

- Te rozmowy mają być dzisiaj kontynuowane - powiedziała w sobotę rano reporterka TVN24 Michalina Czepita. Jak dodała, "celem tych rozmów ma być uwolnienie więźniów politycznych". - Mowa nawet o 150 osobach, tak podaje kilka białoruskich źródeł. Otwartym pozostaje pytanie, kiedy do takiego uwolnienia miałoby dojść, na jakich zasadach i kto na tej liście miałby się znaleźć. I czy będzie wśród nich Andrzej Poczobut - dodała.

Poczobut to dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, który został aresztowany przez białoruskie władze w marcu 2021 roku, a następnie 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku na Białorusi) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w łagrze w Nowopołocku. Polska domaga się od władz Białorusi uwolnienia Poczobuta i innych więźniów politycznych.

Andrzej Poczobut Źródło: Leonid Shcheglov/Associated Press/East News

Więźniowie polityczni Mińska

Poprzednia wizyta amerykańskiej delegacji, również kierowanej przez Johna Coale'a, odbyła się we wrześniu i doprowadziła do uwolnienia 51 więźniów politycznych, w tym dwóch obywateli Polski. W zamian USA zniosły sankcje wobec białoruskich linii lotniczych Bieławia (Belavia).

Od tego czasu Centrum Praw Człowieka "Wiasna" zakwalifikowało jednak 157 kolejnych osób jako więźniów politycznych na Białorusi.

26 listopada agencja Reutera podała, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą, że administracja Trumpa i władze Białorusi rozmawiają o możliwym uwolnieniu wkrótce co najmniej 100 przetrzymywanych w tym kraju więźniów politycznych.

