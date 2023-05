Pogratulowali Erdoganowi przed ogłoszeniem jego zwycięstwa. Wśród nich Putin i Orban

czytaj dalej

Podejmiemy destrukcyjne środki przeciwko rakietom balistycznym i innym pociskom, które wylądują na naszym terytorium - oświadczył resort obrony Japonii. To odpowiedź na deklarację Korei Północnej, która uprzedziła o planowanym wystrzeleniu satelity wojskowego, co ma nastąpić między 31 maja i 11 czerwca. Tokio wezwało Pjongjang do rezygnacji z tego zamiaru. W podobnym tonie wypowiedział się resort spraw zagranicznych Korei Południowej.