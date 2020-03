Unia przekaże 170 milionów euro, by pomóc Syryjczykom

Borrell pojechał do Ankary, aby o sytuacji w Syrii porozmawiać z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Po spotkaniu szef unijnej dyplomacji oświadczył, że nie do przyjęcia jest obecna sytuacja na granicy turecko-greckiej, gdzie tysiące migrantów próbują przedostać się na teren UE. Zdaniem Borrella rząd w Ankarze powinien zaprzestać dalszego zachęcania syryjskich uchodźców do prób przekroczenia granicy. W zamian za to Unia Europejska oferuje wsparcie finansowe.