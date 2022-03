Atak Rosji na Ukrainę. Pierwsza dama Ołena Zełenska radzi, co robić na wypadek oblężenia miasta

Jeśli Rosja miałaby dokonać dwóch spłat w rublach odsetek od obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich, oznaczałoby to niewypłacalność państwa po wygaśnięciu okresu karencji - informuje Reuters powołując się na ocenę agencji ratingowej Fitch.



W środę Rosja ma dokonać płatności należnych odsetek w twardej walucie w wysokości blisko 117 mln dol. Agencja Fitch wskazała, że w przypadku gdyby płatność nastąpiła w rublach, to rating obligacji zostałby obniżony do poziomu "D" po wygaśnięciu karencji, a długoterminowy rating Rosji w walucie obcej zostałby ustalony na poziomie "ograniczonej niewypłacalności".