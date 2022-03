Atak Rosji na Ukrainę. Pożar po rosyjskim nalocie na ośrodek z materiałami promieniotwórczymi w Charkowie

Do Sędziszowa w powiecie jędrzejowskim dotarł w czwartek wieczorem kolejny pociąg z ukraińskimi uchodźcami. Do miasta przyjechało ponad tysiąc osób. Był to trzeci pociąg z uchodźcami, który przyjechał do Sędziszowa w ostatnim tygodniu. Większość pasażerów decyduje się na dalszą podróż do większych miast w Polsce, przede wszystkim Warszawy, Krakowa i Wrocławia.