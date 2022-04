Wicepremier Ukrainy: Rosjanie mają w niewoli 1700 Ukraińców

- Bitwa o regiony Doniecka i Ługańska będzie kluczowym momentem wojny, który wiele zmieni dla wszystkich. Dla Ukrainy jest to szansa na pozbawienie Rosji możliwości kontynuowania agresji poprzez pokonanie jej armii. I szansa na nieodwracalną zmianę przebiegu działań wojennych - ocenił szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, cytowany przez "Ukraińską Prawdę"..

Jego zdaniem dla Kremla ta bitwa będzie jedyną szansą na przetrwanie mitu potęgi rosyjskiej machiny wojennej. - A dla niektórych mocno zacofanych elit politycznych będzie to szansa na dalsze istnienie - stwierdził.



- Dla Zachodu będzie to również fundamentalna bitwa, ponieważ nasze zwycięstwo zależy od szybkości podejmowania decyzji w sprawie broni. I to właśnie ta prędkość wyznaczy skuteczność systemu demokratycznego w walce z autokracją - ocenił Jermak dodając, że Zachód nie może sobie pozwolić na przegraną, podobnie jak Ukraina.



- Dla nas to wojna patriotyczna. W oczach narodów zachodnich jest to wojna światła i ciemności, a oni też doceniają skuteczność swoich przywódców w takich wydarzeniach – podsumował Jermak.