Miliarder Elon Musk, współpracujący z prezydentem elektem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i utrzymujący dobre relacje z premier Włoch Giorgią Meloni, odniósł się we wpisie na platformie X do decyzji sądu w Rzymie, który nie zgodził się na pobyt siedmiu migrantów z Bangladeszu i Egiptu w ośrodku tymczasowym w Albanii. Dwa ośrodki, zarządzane i finansowane przez władze Włoch, utworzono w porozumieniu z rządem w Tiranie po to, by między innymi ułatwić i przyspieszyć odsyłanie migrantów do krajów ich pochodzenia, jeśli nie mają oni prawa do azylu. W rezultacie decyzji sędziów migranci zostali przewiezieni do Włoch.