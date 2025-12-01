Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Protesty w Wielkiej Brytanii. Zatrzymano prawie sto osób

Propalestyńska demonstracja w Liverpoolu
Protest wspierający Palestine Action w Londynie. Policja zatrzymała prawie 900 osób
Źródło: Reuters
Blisko sto uczestników propalestyńskich demonstracji zatrzymała policja w Wielkiej Brytanii. Manifestacje przeciwko "współudziałowi rządu w ludobójstwie" odbyły się w dziesięciu miastach, w tym w Londynie.

Uczestnicy sobotnich zgromadzeń protestowali przeciwko "współudziałowi rządu (Wielkiej Brytanii - red.) w ludobójstwie" oraz przeciwko delegalizacji Palestine Action - organizacji powstałej w 2020 roku, której działalność została zdelegalizowana i uznana za terrorystyczną w lipcu 2025 roku.

Propalestyńska demonstracja w Liverpoolu
Propalestyńska demonstracja w Liverpoolu
Źródło: EPA/ADAM VAUGHAN

Dziesiątki zatrzymań

W trakcie demonstracji zatrzymano łącznie blisko sto osób w całym kraju. W Bristolu funkcjonariusze zatrzymali 31 osób, a w Manchesterze - 34 z około 200 uczestniczących w demonstracji. W Birmingham ujęto 25 uczestników zgromadzenia w centrum miasta.

Członkini brytyjskiego parlamentu Zarah Sultana dołączyła do protestu w Liverpoolu
Członkini brytyjskiego parlamentu Zarah Sultana dołączyła do protestu w Liverpoolu
Źródło: EPA/ADAM VAUGHAN

- W pełni uznajemy prawo ludzi do pokojowych demonstracji i wiele osób protestuje w obronie Palestyny, nie łamiąc przy tym prawa - powiedział przedstawiciel policji w Birmingham, inspektor James Littlehales. Zatrzymań dokonano na mocy ustawy o zwalczaniu terroryzmu z 2000 roku.

"Gaza jest symbolem całkowitej moralnej porażki Zachodu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gaza jest symbolem całkowitej moralnej porażki Zachodu"

W propalestyńskiej demonstracji w Londynie wzięło udział około 100 tysięcy osób - poinformował organizator, organizacja Palestine Coalition. Pięciu uczestników zostało zatrzymanych pod zarzutami udziału w zamieszkach i naruszenia ustawy o porządku publicznym.

Sobotnie demonstracje są protestem przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Wojskie Izraela weszły do palestyńskiej półenklawy w odpowiedzi na bezprecedensowy atak palestyńskiej grupy terrorystycznej Hamas z 7 października 2023 roku. Od 10 października tego roku. w konflikcie obowiązuje kruchy rozejm.

Obie strony - Izrael i Hamas - oskarżają się o łamanie zapisów porozumienia. Izraelska armia nadal kontroluje ponad połowę Strefy Gazy. Niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków, które według armii są wymierzone w stwarzających zagrożenie terrorystów.

Propalestyńska demonstracja w Liverpoolu
Propalestyńska demonstracja w Liverpoolu
Źródło: EPA/ADAM VAUGHAN

Zdelegalizowani po włamaniu do bazy wojskowej

To nie pierwszy raz, gdy policja zatrzymywała uczestników podobnych demonstracji. We wrześniu podczas jednego z protestów funkcjonariusze zatrzymali blisko 900 osób. Większość z nich została zatrzymana za posiadanie transparentu z napisem: "Sprzeciwiam się ludobójstwu. Popieram Palestine Action".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Protesty w europejskich stolicach. Doszło do starć z policją

Protesty w europejskich stolicach. Doszło do starć z policją

Prawie 900 osób zatrzymanych w czasie protestu

Prawie 900 osób zatrzymanych w czasie protestu

Decyzja o uznaniu Palestine Action za organizację terrorystyczną zapadła po tym, jak aktywiści w czerwcu włamali się do bazy RAF Brize Norton i zniszczyli dwa samoloty Voyager, oblewając je czerwoną farbą. Szkody oszacowano na 7 milionów funtów. Palestine Action wzięła wówczas odpowiedzialność za ten incydent.

pc

Autorka/Autor: bp/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/ADAM VAUGHAN

Wielka Brytania Liverpool Izrael Autonomia Palestyńska Strefa Gazy protest
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica