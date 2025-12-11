Logo strona główna
Świat

Wielka Brytania "w przeciwieństwie do Polski nie jest gotowa na wojnę"

Brytyjskie wojsko (zdjęcie ilustracyjne)
Brytyjskie wojsko. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Eksperci wojskowi wskazują na problemy Wielkiej Brytanii w przygotowaniach do potencjalnego konfliktu zbrojnego. Jak pisze portal telewizji BBC, "w przeciwieństwie do Polski, Finlandii i państw bałtyckich" kraj nie jest gotowy na wojnę.

- Gdyby doszło do wojny na lądzie, to brytyjska armia mogłaby prowadzić walkę nie dłużej niż kilka tygodni, choć wiele zależy od formy konfliktu - ocenił Justin Crump z Sibylline, prywatnej firmy wywiadowczej, w opublikowanej w środę przez BBC analizie stanu obronności Wielkiej Brytanii.

Stacja podkreśliła, że istnieje niezwykle małe prawdopodobieństwo wojny z Rosją bez wsparcia sojuszników z NATO, ale zaznaczyła, że "wojna między Rosją a NATO, w tym Wielką Brytanią, nie jest tak odległa".

- Wciąż niewiele jest dowodów na to, że Wielka Brytania ma plan prowadzenia wojny trwającej dłużej niż kilka tygodni - stwierdził Hamish Mundell, ekspert wojskowy z Royal United Services Institute (RUSI). W jego opinii "brytyjski plan wydaje się opierać na unikaniu ofiar".

Brytyjskie wojsko (zdjęcie ilustracyjne)
Brytyjskie wojsko (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Sgt Donald C Todd/UK MOD

- Brakuje amunicji, artylerii, pojazdów, obrony przeciwlotniczej i ludzi, a możliwości regeneracji jednostek i udzielenia pomocy ofiarom są ograniczone lub wręcz żadne - krytykował Crump.

Rosja może zaatakować "w ciągu trzech do pięciu lat"

Według BBC "dwie najważniejsze lekcje militarne, jakie płyną z wojny w Ukrainie, to po pierwsze, że drony stały się nieodłącznym elementem nowoczesnej wojny na każdym poziomie, a po drugie, że liczba personelu i sprzętu wojskowego ma znaczenie".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zabijali mężczyzn w wieku poborowym, "nawet jeśli nie stanowili zagrożenia"

Stacja przytoczyła dane z najnowszego raportu Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, według których Rosja produkuje każdego miesiąca ok. 150 czołgów, 550 bojowych wozów piechoty, 120 dronów Lancet i ponad 50 sztuk artylerii.

Wielka Brytania i większość jej zachodnich sojuszników nie są nawet blisko tego punktu - oceniła BBC. W opinii analityków wojskowych "miną lata, zanim fabryki w Europie Zachodniej osiągną poziom masowej produkcji broni równy Rosji".

Przypomniano też ostrzeżenie oficerów Sojuszu Północnoatlantyckiego, którzy stwierdzili, że "Rosja może być w stanie zaatakować państwo członkowskie NATO w ciągu trzech do pięciu lat".

"W przeciwieństwie do Polski..."

Ed Arnold, ekspert z RUSI, zajmujący się tematem bezpieczeństwa europejskiego, zwrócił uwagę, że wojska lądowe Wielkiej Brytanii jedynie na papierze liczą około 74 tysięcy żołnierzy.

Jego zdaniem, po odliczeniu m.in. żołnierzy, którzy nie mogą pojechać na misję ze względów medycznych czy z jednostek stacjonujących w innych rejonach świata, rzeczywista liczba gotowych do wyjazdu wynosi zaledwie 54 tys. "To mniej niż średnia liczba ofiar, jakie Rosja ponosi w Ukrainie w ciągu dwóch miesięcy" - wyliczyła BBC.

Brytyjscy żołnierze
Brytyjscy żołnierze dostaną nowe uprawnienia
Brytyjskie okręty
Brytyjski generał: Rosjanie inwestują miliardy, nasza przewaga jest zagrożona
Bezzałogowy pojazd podwodny SG-1 Fathom
Bezzałogowce, okręty podwodne i sztuczna inteligencja. Brytyjska odpowiedź na rosyjskie działania

Wśród potencjalnych celów, które mogłaby obrać Rosja, BBC wymieniła przesmyk suwalski, leżące na skraju wschodniej flanki NATO estońskie miasto Narwa oraz arktyczny archipelag Svalbard, administrowany przez Norwegię, ale gdzie Moskwa ma przyczółek w górniczym mieście Barentsburg.

- Konflikt wyłącznie między Wielką Brytanią a Rosją jest mało prawdopodobny. Z pewnością walczylibyśmy z sojusznikami, chociaż Rosja najprawdopodobniej rozpoczęłaby konflikt tylko wtedy, gdyby uznała, że NATO się rozpadnie - ocenił Crump.

- Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, na co naprawdę stać Wielką Brytanię, ponieważ istnieje wiele różnych sytuacji, w których może ona stawić czoła wyzwaniom ze strony Rosji - podsumował Keir Giles, ekspert z brytyjskiego think tanku Chatham House.

"Jako społeczeństwo, Wielka Brytania, w przeciwieństwie do Polski, Finlandii i państw bałtyckich, bez wątpienia nie jest gotowa na wojnę. Nawet poważne przygotowania na taką ewentualność byłyby kosztowne, niepopularne i politycznie ryzykowne" - podsumowała BBC.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sgt Donald C Todd/UK MOD

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica