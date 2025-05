Książę Louis przedrzeźnia brata. Nagranie hitem sieci

Książę George i książę Louis podczas obchodów zakończenia II wojny światowej (2025) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Brytyjski książę Louis znów jest gwiazdą internetu po tym, jak przedrzeźniał swojego starszego brata podczas londyńskich obchodów zakończenia II wojny światowej. Nagranie z synami księcia Williama i księżnej Kate obiegło media społecznościowe.

Kluczowe fakty: Trzy pokolenia rodziny królewskiej wzięły udział w uroczystościach w Londynie.

Siedmioletni książę Louis "zdawał się dokuczać swojemu starszemu bratu".

Jeden z brytyjskich dzienników ocenił, że najmłodszy syn Williama i Kate "znowu skradł show".

W poniedziałek ulicami Londynu przeszła parada wojskowa z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Tłumy Brytyjczyków oraz trzy pokolenia rodziny królewskiej obserwowały przemarsz ponad 1300 wojskowych. Na platformie widokowej obok weteranów obecny był między innymi król Karol III oraz książę William z księżną Kate i trojgiem dzieci.

Książę George, książę Louis i książę William podczas obchodów zakończenia II wojny światowej, 5 maja 2025 r. Źródło: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Na nagraniu z uroczystości widać, jak 11-letni książę George poprawia sobie włosy, po czym siedzący obok siedmioletni książę Louis robi to samo wyraźnie go przedrzeźniając. Najmłodszy syn Williama i Kate "zdawał się dokuczać swojemu starszemu bratu" - odnotował "The Telegraph". "Książę Louis zakpił ze swojego brata George'a" - przekazała agencja Reutera. Dziennikarz Chris Ship ocenił na portalu X, że siedmiolatek "zadrwił" z brata i dodał, że "można odnieść wrażenie, że Louis często to robi". "Książę Louis jest niezwykle zabawny" - skomentowała nagranie inna osoba na X.

📸 Prince Louis imitates Prince George doing his hair pic.twitter.com/s36UT2tSyi — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025 Rozwiń

Jeden z brytyjskich dzienników ocenił, że Louis "znowu skradł show". Filmy i nagrania z najmłodszym dzieckiem księcia i księżnej Walii w przeszłości obiegały media społecznościowe między innymi podczas koronacji Karola III w 2023 roku. Louis "skradł serca, machając do fanów rodziny królewskiej", kiedy razem z rodzicami zmierzał do Opactwa Westminsterskiego - przekazał "Independent", dodając też, że książę nie krył, że mu się nudzi. Ziewał jeszcze przed wejściem do świątyni, a po zajęciu miejsca w pierwszym rzędzie spoglądał w górę, wskazując na sklepienie. Później chwytał za ręce swoją starszą siostrę, księżniczkę Charlotte, i szeptał do niej.

Obchody zakończenia wojny

Sygnał do rozpoczęcia poniedziałkowej parady dało w samo południe czasu lokalnego (godz. 13 czasu polskiego) bicie dzwonu z wieży zegarowej Big Ben. Wojsko ruszyło spod placu Parliament Square, kierując się w stronę Pałacu Buckingham.

Przemarszowi towarzyszyły słowa premiera Winstona Churchilla, wygłoszone 8 maja 1945 r. z okazji zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, które odczytał aktor Timothy Spall. "Nie traćcie nadziei, nie poddawajcie się przemocy i tyranii, idźcie prosto i gińcie, jeśli zajdzie taka potrzeba - bądźcie niepokonani" - zabrzmiało w jego interpretacji. Spall wcielił się w postać Churchilla z czasów II wojny światowej w filmie "Jak zostać królem", który miał premierę w 2010 r.

Londyn. Obchody zakończenia II wojny światowej, 5 maja 2025 r. Źródło: PAP/EPA/Cpl Sarah Barsby RAF/MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT

Wzdłuż reprezentacyjnej alei The Mall, którą przechodziła parada, zgromadził się wiwatujący tłum. Wielu widzów miało ze sobą brytyjskie niebiesko-czerwono-białe flagi. Szczególnie gromkie brawa usłyszeć można było, kiedy pojawiła się grupa 11 ukraińskich żołnierzy i żołnierek z niebiesko-żółtą flagą. Według brytyjskiego ministerstwa obrony miało to symbolizować globalne poparcie dla "ciągłej walki Ukrainy o wolność przeciwko niesprowokowanej, bezprawnej inwazji Rosji".

Po zakończeniu parady król Karol wraz z pozostałymi członkami rodziny pojawił się na balkonie Pałacu Buckingham, skąd obserwowali przelot samolotów sił powietrznych Wielkiej Brytanii - Royal Air Force, w tym zarówno maszyn współczesnych, jak i historycznych. Na londyńskim niebie pojawił się m.in. samolot transportowy Voyager, który wykorzystywany jest w brytyjskim wsparciu dla Ukrainy oraz zespół akrobacyjny Red Arrows, słynący z czerwonych, białych i niebieskich smug pozostawianych na niebie przez jej samoloty.

Brytyjska rodzina królewska na balkonie Pałacu Buckingham, 5 maja 2025 r. Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL

Obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie potrwają w Wielkiej Brytanii do czwartku. We wtorek zamek Tower of London otworzy instalację artystyczną składającą się z 30 tys. ceramicznych maków. Kwiaty po raz pierwszy prezentowane były w 2014 r. z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej. Wystawa potrwa do 11 listopada.

W czwartek w rocznicę Dnia Zwycięstwa w Europie odbędzie się nabożeństwo w Opactwie Westminsterskim. Wiele wydarzeń, w tym koncerty, wycieczki z przewodnikiem po zabytkach z czasów wojny, podwieczorek z udziałem weteranów oraz rocznicowe nabożeństwa zaplanowano w całej Wielkiej Brytanii.