Rafał zmarł po pchnięciu nożem. Gabriela odpowie przed sądem nieletnich

Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko dwóm młodym mężczyznom zatrzymanym po śmiertelnym ugodzeniu nożem 17-letniego Rafała na Bulwarach Wiślanych. Obaj byli podejrzani między innymi o utrudnianie śledztwa. Przed sądem dla nieletnich będzie odpowiadała wyłącznie Gabriela, która miała śmiertelnie ranić nastolatka.

Kluczowe fakty: Dwaj 19-latkowie zostali we wrześniu ubiegłego roku zatrzymani w sprawie ataku na 17-letniego Rafała nad Wisłą.

Śledczy zarzucili im, że byli poplecznikami 15-letniej Gabrieli, która miała śmiertelnie ranić ofiarę. Z ich ustaleń wynikało, że pomogli dziewczynie ukryć nóż.

Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko młodym mężczyznom. Powodem był między innymi brak dowodów na ich winę. Decyzja nie jest prawomocna.

Sprawa dotyczy śmierci 17-letniego Rafała Z. Młody mężczyzna został ugodzony nożem na Bulwarach Wiślanych w rejonie wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik. Do zdarzenia doszło 27 września ubiegłego roku. Od początku jego stan określany był jako krytyczny. Z. zmarł trzy dni później w Szpitalu Praskim.

W sprawie zatrzymano trzy osoby: 15-letnią Gabrielę, 19-letniego Dominika oraz 19-letniego Adriana, mieszkańców powiatu wołomińskiego. Wszyscy usłyszeli zarzuty. O zadanie śmiertelnego ciosu podejrzana jest 15-latka. Jej starszym kolegom zarzucono poplecznictwo.

Awantura na Bulwarach Wiślanych

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała we wtorek, że śledztwo dotyczące dwóch nastolatków zostało umorzone. Mężczyźni usłyszeli wcześniej zarzuty utrudniania postępowania karnego, niezawiadomienia służb o przestępstwie oraz nieudzielenia pomocy osobie pokrzywdzonej.

Śledczy próbowali wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się na Bulwarach Wiślanych. Z ich ustaleń wynika, że Gabriela, Adrian i Dominik uczestniczyli w urodzinach znajomego na tak zwanych schodkach nad Wisłą w rejonie Pomnika Syreny. Około godziny 22 postanowili wrócić do domu, poszli w kierunku stacji metra w towarzystwie jeszcze jednego mężczyzny - Krystiana.

W pobliżu wejścia do stacji metra znajdowała się inna około 15-20-osobowa grupa młodzieży. Był tam też Rafał Z.

W pewnym momencie między Dominikiem i Krystianem a mężczyzną z drugiej grupy doszło do sprzeczki. W tym czasie Adrian i Gabriela przebywali w innym miejscu. Sytuacja zaczęła eskalować, doszło do rękoczynów. Z relacji prokuratury wynika, że Dominik został pobity i zdołał w pewnym momencie uciec do oddalonego od grupy Adriana. Wówczas obaj zostali otoczeni przez agresorów.

- Pokrzywdzony Rafał Z. dołączył do wymiany zdań, wstawiając się za swoim kolegą biorącym już udział w sprzeczce. Do konfliktu włączyła się także małoletnia Gabriela Z., która stanęła w obronie podejrzanych. Miała wówczas pokłócić się z jedną z dziewczyn z drugiej grupy, która uderzyła ją w twarz. W trakcie zajścia, nie jest jasne w którym momencie, Gabriela Z. ugodziła posiadanym przez siebie nożem motylkowym Rafała Z. - informuje prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak dodaje, konflikt zakończył się, gdy agresorzy zmusili Dominika do uklęknięcia i przeproszenia ich. Później obie grupy rozeszły się.

Pojechali do domu, zabrali ze sobą nóź

- Do kierujących się w stronę wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik podejrzanych dołączyła Gabriela, trzymająca w ręku rozłożony nóż motylkowy. Adrian, który wiedział, że nóż ten należy do niej, zabrał go i następnie przekazał go Dominikowi, który go schował - opisuje prok. Skiba.

W tym czasie pokrzywdzony Rafał powiedział znajomym, że został ugodzony nożem. Pokazał krwawiącą ranę podbrzusza i osunął się na ziemię. Zgromadzeni zaczęli udzielać mu pomocy i wezwali pogotowie. Policja przybyła na miejsce około 23, wcześniej dotarli tam ratownicy medyczni.

Prokuratura podaje, że dwóch "nieustalonych mężczyzn" z grupy Rafała pobiegło za podejrzanymi i Gabrielą, próbując zatrzymać ich na stacji metra. To się jednak nie udało. Zostali odepchnięci, a cała trójka odjechała pociągiem w kierunku Bródna i udała się pod dom Gabrieli.

- Na pytanie Arkadiusza, co zrobiła z nożem, Gabriela wyznała, iż ugodziła nim Rafała podczas zajścia na Bulwarach Wiślanych - twierdzi rzecznik prokuratury. Dalej opisuje, że dziewczyna chciała odzyskać nóż, lecz chłopak odmówił oddania go i powiedział: "żeby więcej o niego nie pytała". - Dominik przekazał nóż Adrianowi. Obydwaj podejrzani wzięli taksówkę i wysiedli na ulicy Chopina w Słupnie, gdzie Adrian ponownie przekazał nóż Dominikowi, prosząc, żeby ten przechował go do rana. W tym miejscu mężczyźni rozstali się, zaś Dominik zabrał nóż i po powrocie do domu schował go w szufladzie w swoim pokoju - relacjonuje ustalenia śledczych prok. Skiba.

Nie widzieli, jak Rafał został zraniony

Cała trójka - Gabriela, Adrian i Dominik - zostali zatrzymani następnego dnia, czyli 28 września 2024 roku. Podczas przeszukania mieszkania Dominika, policjanci ujawnili nóź należący do nastolatki.

Młodzi mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Później zastosowane wobec nich środki zapobiegawcze zostały zamienione na dozór policji wobec Dominika oraz poręczenie majątkowe i zakaz kontaktowania się z pozostałą dwójką dla Adriana.

- Obydwaj podejrzani mężczyźni w swoich wyjaśnieniach zaprzeczyli, by którykolwiek z nich widział moment ugodzenia nożem pokrzywdzonego. Nie kojarzyli żadnego z agresorów, toteż nie byli w stanie wskazać roli Rafała w całym zajściu - przywołuje ich zeznania rzecznik prokuratury. - Adrian przyznał, że zabrał od Gabrieli nóż, który zobaczył w jej ręku, ale miał to zrobić, żeby nie zrobiła czegoś głupiego, nie wiedząc, że wcześniej pchnęła nim Rafała. Wskazał również, że przekazał go następnie Dominikowi, który potwierdził ukrycie go u siebie w domu - dodaje prok. Skiba.

Trudne śledztwo, chaotyczne zeznania

Tłumacząc decyzję o umorzeniu postępowania, rzecznik wyjaśnia, że śledczy zmagali się z trudnościami w ustaleniu, co dokładnie wydarzyło się na Bulwarach Wiślanych. - Brak było bezstronnych, niepodważalnych dowodów w postaci na przykład zapisu monitoringu, pozwalających na dokładne odtworzenie przebiegu zajścia z udziałem podejrzanych - wskazuje.

Policjanci zabezpieczyli co prawda nagrania z monitoringu, ale kamery nie zarejestrowały momentu ugodzenia nożem Rafała. - Śledczy zmuszeni byli opierać się przede wszystkim na zeznaniach świadków oraz wyjaśnieniach podejrzanych, które bywały niespójne, fragmentaryczne, chaotyczne, a także - co należy mieć na uwadze - częściowo nieszczere - zauważa prok. Skiba

Problemem było też dotarcie do świadków zdarzenia i osób, które wzięły udział w przepychance. - Poza podejrzanymi, wszyscy ustaleni świadkowie zdarzenia stwierdzili, że nie widzieli awantury i nie wiedzą, kto w niej uczestniczył. W ocenie śledczych treść zeznań świadków przedstawiała wątpliwą wartość dowodową - podkreśla rzecznik.

Prokuraturze nie udało się ustalić, czy Rafał uczestniczył w pobiciu Dominika. Ale śledczy mają pewność, że chłopak brał udział w zdarzeniu polegającym na "wejściu w słowne, czy fizyczne utarczki". - W jego trakcie słownie skonfliktował się z Gabrielą. Ustalono, iż pokrzywdzony musiał również być w grupie mężczyzn atakujących obu podejrzanych, na co wskazuje moment w jakim został ugodzony nożem. Musiało to nastąpić w trakcie trwania całego zajścia - wyjaśnia prok. Skiba.

Dlaczego śledztwo umorzono?

Prokuratura doszła do wniosku, że nie można przypisać żadnemu z podejrzanych sprawstwa przestępstwa z artykułu 162 Kodeksu karnego, czyli nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu. - Z pewnością można stwierdzić, że w momencie gdy podejrzani dowiedzieli się, że Rafał został pchnięty nożem, nie znajdowali się ani w miejscu, ani w czasie, gdy realnie obciążał ich obowiązek udzielenia pomocy pokrzywdzonemu - tłumaczy prok. Skiba.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie pozwolił także na przypisanie nastolatkom sprawstwa przestępstwa polegającego na niezawiadomieniu służb o przestępstwie. Śledczy jednoznacznie ustalili, że obaj podejrzani dowiedzieli się o zranieniu Rafała dopiero pod domem Gabrieli, gdy dziewczyna przyznała im się, co zrobiła. Nie wiedzieli także wówczas, w jak ciężkim stanie znajduje się 17-latek.

- Mając na uwadze, że podejrzani powzięli wiedzę o zdarzeniu późnym wieczorem, a w dodatku jeden z nich został uprzednio pobity, wydaje się akceptowalnym by zgłoszenie przestępstwa zostało dokonane nazajutrz. Tymczasem cała trójka została następnego ranka zatrzymana przez policję - uzasadnia prok. Skiba. - Dodatkowo podejrzani mogli już wówczas racjonalnie przypuszczać, że o zdarzeniu zostały powiadomione odpowiednie służby, albowiem gdy po raz ostatni widzieli pokrzywdzonego, znajdował się on w grupie kilkunastu osób, z których ktoś mógł już wówczas wezwać policję i pogotowie, co też rzeczywiście miało miejsce, a zatem w tej sytuacji podejrzani korzystaliby z klauzuli niekaralności wynikającej z artykułu 240 paragraf 2 Kodeksu karnego - dodaje.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w kwestii ostatniego zarzutu, dotyczącego utrudniania śledztwa. Według prokuratury, nie ma wątpliwości co do tego, że obaj nastolatkowie zmierzali do ukrycia dowodu przestępstwa, czyli noża i pomagali w ten sposób Gabrieli w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Prokurator Skiba opisuje, że w tym przypadku przeszkodą są kwestie proceduralne. Gabriela będzie odpowiadała za ugodzenie nożem Rafała, ale nie stanie przed sądem jako osoba dorosła oskarżona o przestępstwo, sądzona na podstawie Kodeksu karnego. Sąd rodzinny odmówił przekazania sprawy prokuraturze i zdecydował, że będzie rozpatrywana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Z tego powodu Adrian i Dominik nie mogą odpowiadać wraz z nią jako poplecznicy. Obaj mężczyźni byli w chwili zatrzymania pełnoletni.

- Z wyżej wymienionych powodów postępowanie przeciwko podejrzanym zostało umorzone - w odniesieniu do wszystkich zarzucanych im czynów z uwagi na brak znamion czynu zabronionego - podsumowuje prok. Skiba.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.