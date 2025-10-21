Wiceprezydent USA w Izraelu. Ma ratować kruchy rozejm

Wiceprezydent USA JD Vance przyleciał do Izraela Źródło: TVN24, Reuters

Wiceprezydent USA J.D. Vance przyleciał we wtorek do Izraela. Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiadał, że przedyskutuje z nim "regionalne wyzwania i możliwości" - podała agencja Reutera.

Amerykańska administracja uważa, że porozumienie w Gazie jest kruche, a obie strony podejmowały działania, które mogą je osłabić - pisał wcześniej Axios. Amerykański rząd planuje zwiększyć kontrolę nad wdrażaniem umowy, by mieć pewność, że się nie rozpadnie - dodał serwis.

Wizytę Vance'a poprzedziły poniedziałkowe rozmowy premiera Izraela z amerykańskimi wysłannikami, Stevenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. W tym samym czasie Hamas prowadzi negocjacje z mediatorami w Kairze.

Kruche zawieszenie broni w strefie Gazy

W niedzielę Izrael poinformował, że wraca do obowiązującego od 10 października zawieszenia broni, po tym gdy dokonał nalotów w reakcji na atak na izraelskich żołnierzy. W izraelskiej odpowiedzi miało zginąć 45 osób.

W ramach pierwszej fazy rozejmu wojska izraelskie wycofały się na tzw. żółtą linię i kontrolują obecnie około połowy terytorium Strefy Gazy. Doszło też do wymiany 20 ostatnich żyjących zakładników Hamasu na blisko 2000 palestyńskich więźniów.

Napięcia budzi kwestia zwrotu przez Hamas ciał zabitych porwanych. Grupa wydała dotąd zwłoki tylko niektórych zakładników. Władze Izraela oskarżają Hamas o celowe opóźnianie tego procesu. Hamas twierdzi, że chce zwrócić ciała, ale ma trudności techniczne z ich wydobyciem.

Nie rozpoczęły się jeszcze negocjacje dotyczące drugiej części umowy. Zakłada ona m.in. rozbrojenie Hamasu, co jest też jednym z głównych postulatów Izraela. Przedstawiciele palestyńskiego ugrupowania wielokrotnie deklarowali, że nie złożą broni.

