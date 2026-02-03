Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Maria Corina Machado: nie sądzę, by odważyli się mnie zabić

|
Maria Corina Machado na spotkaniu z senatorami USA
Maria Corina Machado przed Białym Domem po rozmowie z Donaldem Trumpem
Źródło: Reuters
Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado mówiła w ostatnim wywiadzie między innymi o perspektywie powrotu do ojczyzny. Dopytywana, czy gdyby przybyła teraz do Wenezueli, zostałaby zatrzymana, oraz czy władze USA zagwarantowały jej bezpieczeństwo, stwierdziła, że sytuacja w jej ojczyźnie "zmienia się bardzo szybko".

W nowym wywiadzie dla stacji CBS News Maria Corina Machado była pytana między innymi o to, czy podróżowanie do Wenezueli jest obecnie bezpieczne. - Reżim wie, że żaden obywatel amerykański ani wenezuelski nie wróci do kraju, który wciąż znajduje się pod władzą reżimu Maduro i kartelu - stwierdziła laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.

W programie wyemitowanym 1 lutego, blisko miesiąc po porwaniu przez siły USA wenezuelskiego dyktatora, odniosła się też do złagodzenia sankcji wobec Wenezueli i zapowiedzi przywrócenia ruchu lotniczego pomiędzy USA a jej krajem. Oceniła, iż te działania amerykańskich władz to sygnał dla reżimu w Caracas, że "sytuacja ulegnie poprawie".

Wenezuelą rządzi obecnie tymczasowa prezydent Delcy Rodriguez, która wcześniej pełniła funkcję wiceprezydenta Maduro, a następnie została zaprzysiężona przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta. 

Rubio "właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa"
Dowiedz się więcej:

Rubio "właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa"

"Nie sądzę, by odważyli się mnie zabić"

Machado dopytywana, czy gdyby wróciła teraz do Wenezueli, zostałaby zatrzymana, oraz czy władze USA zagwarantowały jej bezpieczeństwo, stwierdziła, że sytuacja w jej ojczyźnie "zmienia się bardzo szybko". - Gdyby mnie schwytali przed moim wyjazdem [uciekała w grudniu 2025 r. w peruce i przebraniu, przez punkty kontrolne, później rybacką łodzią, a wreszcie odrzutowcem - red.], prawdopodobnie ślad by po mnie zaginął lub stałoby się coś gorszego. W tej chwili nie sądzę, by odważyli się mnie zabić ze względu na obecność, presję i działania Stanów Zjednoczonych - oceniła opozycjonistka.

Donald Trump i Maria Corina Machado w Białym Domu w czasie przekazania prezydentowi USA medalu noblowskiego
Donald Trump i Maria Corina Machado w Białym Domu w czasie przekazania prezydentowi USA medalu noblowskiego
Źródło: The White House/X

- Nie wiem, na ile miałabym możliwość przemieszczania się po Wenezueli, ale z pewnością bardzo by się bali, ponieważ reżim wie o powiązaniach, o bliskich związkach między Wenezuelczykami a przywódcami, którzy wygrali wybory, legalnym rządem - dodała Machado.

W lipcu 2024 roku, po ogłoszeniu zwycięstwa Nicolasa Maduro w wyborach prezydenckich, na ulicach Caracas wybuchły masowe protesty. Według wenezuelskiej opozycji demokratycznej wyniki wyborów zostały sfałszowane, a prawdziwym zwycięzcą był Edmundo Gonzalez Urrutia. Zwycięstwo Maduro zakwestionowało też wiele państw i organizacji międzynarodowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Upadnie, upadnie, musi upaść!". Nie wierzą w zwycięstwo prezydenta

"Upadnie, upadnie, musi upaść!". Nie wierzą w zwycięstwo prezydenta

Namaszczony na następcę, doprowadził kraj do kompletnej ruiny

Namaszczony na następcę, doprowadził kraj do kompletnej ruiny

Samoloty polecą do Wenezueli?

W ubiegłym tygodniu Donald Trump oświadczył, że "Amerykanie będą teraz mogli bezpiecznie podróżować do Wenezueli". Departament Stanu wciąż jednak utrzymuje Wenezuelę na liście państw objętych najwyższym ostrzeżeniem przed podróżowaniem. Choć minister transportu USA Sean Duffy pod koniec stycznia napisał na platformie X, że jego resort "otwiera drogę" do wznowienia połączeń lotniczych ze Stanów Zjednoczonych do Wenezueli, oczekuje się, że faktyczne wznowienie połączeń może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

W czwartek linie American Airlines zapowiedziały wznowienie lotów do tego kraju po ponad sześciu latach, pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych i pozytywnych ocen bezpieczeństwa. Przewoźnik planuje codzienne połączenia lotnicze o charakterze biznesowym, turystycznym i humanitarnym.

Polski MSZ odradza podróże

Wszelkie podróże do Wenezueli odradza polski MSZ. "Ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie, zawieszanie wielu połączeń lotniczych oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa, zaleca się powstrzymanie od wszelkich podróży do Wenezueli, w tym na wyspę Margarita oraz na sąsiednie wyspy należące do tego samego regionu turystycznego" - czytamy na stronie resortu spraw zagranicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
40 min
pc
"To były prorocze słowa". Serial przewidział atak USA na Wenezuelę?
Kultura polityczna
Donald Trump
"Wtedy Kuba znów będzie wolna". Trump naciska na Hawanę
Włodzimierz Czarzasty
Wniosek o nagrodę Nobla dla Trumpa. Czarzasty podjął decyzję
Polska

Źródło: CBS News, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Udostępnij:
TAGI:
WenezuelaUSANicolas MaduroDonald Trump
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Posiedzenie rządu, Tusk i Domański
Premier: w Kijowie towarzyszyć mi będzie minister finansów
BIZNES
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany sędzia wjechał autem w żywopłot i uszkodził znak
Katowice
Mężczyzna wyciągnął przedmiot przypominający broń
Zamiast pieniędzy wyciągnął pistolet gazowy
Poznań
imageTitle
PZPN zerwał współpracę. "Nie możemy na to pozwolić"
EUROSPORT
Kobietę odnaleziono w kamienicy przy ulicy Malinowej w Łodzi
Dwie osoby zmarły z wychłodzenia w tej samej kamienicy
Łódź
Kościół św. Magdaleny, dolina Val di Funes, Włochy
"Niszczą wszystko na swojej drodze, by zrobić zdjęcie". Wioska ogranicza wstęp turystom
Świat
moskwa rosja metro smartfon shutterstock_2419560045
Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki" w Moskwie
BIZNES
imageTitle
Znokautował milicjanta. "Zrobiono ze mnie bandytę"
EUROSPORT
Michael Pager o klientach salonów medycyny estetycznej 
Komunikat MZ o zabiegach medycyny estetycznej. Lekarze: nie jest przepisem, ale jasną wytyczną
Zdrowie
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
WARSZAWA
shutterstock_2586574153
Zakazują takich klamek. Spopularyzowała je Tesla
BIZNES
Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Cel: Księżyc. Misja musi jeszcze poczekać
METEO
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Więził kobietę i zabił jej psa. 35-latce udało się uciec
Łódź
Pożar mieszkania w Nowym Mieście Lubawskim
Mieszkanie całkowicie spłonęło, a zatruta czadem 17-latka trafiła do szpitala
Olsztyn
Opady wkroczą do kraju
Pogoda szykuje dla nas nowe zagrożenie. Są alarmy
METEO
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz. "Rekomendujemy korzystanie z usług innych przewoźników"
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Szymon Hołownia
Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z Hołownią
Polska
Donald Trump i Władimir Putin podczas spotkania w Helsinkach w 2018 roku
Epstein, Putin i Trump. Czego dowiadujemy się z opublikowanych dokumentów
Świat
imageTitle
Zszokowała nie tylko kibiców. "Duże zaskoczenie"
EUROSPORT
Premier Donald Tusk i przedstawiciele rządu w trakcie głosowania w Sejmie 5.12.2025 rok
Media o Polsce: silna gospodarka, słaby rząd
BIZNES
Rzadkie spotkanie z rysiami w zachodniopomorskim lesie
Wspaniałe spotkanie z rysiami. Bardzo rzadki widok. Nagranie
Szczecin
Donald Tusk
Zbadają polskie wątki afery Epsteina. Zapowiedź premiera
Polska
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje
WARSZAWA
Akt oskarżenia (zdjęcie ilustracyjne)
Uprowadzili kierowcę, bili i grozili. Podszywali się pod policjantów
Wrocław
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje
METEO
Z ciężarówki odpadło koło
Z ciężarówki odpadły koła. Wprost pod nadjeżdżające auta
Wrocław
Lotnisko Chopina, Lotniskowa Straż Pożarna
Incydent podczas załadunku śmieci na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Ubytek na torach w Będzelinie
Szyny-buch, trakcja-lód. Zima działa jak dywersanci
Filip Czekała
Zaśnieżona szkoła (zdj. ilustracyjne)
"Trudne warunki". Już setki zamkniętych szkół
Polska
portfel, pieniądze
Co dalej ze stopami procentowymi? "Kwestia czasu"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica