Świat

Orban "jest gotowy". "To nie czas na eksperymentatorów"

Viktor Orban podczas kongresu Fideszu
Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca
Źródło: Reuters
Premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że jest gotów dalej pełnić funkcję szefa rządu. Podczas kongresu swojej partii mówił między innymi o migracji i wskazał przychylne Budapesztowi stolice. Wybory parlamentarne na Węgrzech zaplanowane są na kwiecień tego roku.

Premier Węgier Viktor Orban podczas 31. kongresu swojej partii Fidesz zapowiedział, że "po 20 latach pełnienia funkcji premiera nadal jest gotów podjąć się tego zadania". Dodał, że wśród międzynarodowych przywódców jest nadal uważany za stosunkowo młodego człowieka.

Viktor Orban podczas kongresu Fideszu
Viktor Orban podczas kongresu Fideszu
Źródło: PAP/EPA/AKOS KAISER / Hungarian PM Communication HANDOUT

- Tylko niezawodne i doświadczone rządy mogą zapewnić spokojne, bezpieczne i przewidywalne życie - stwierdził, dodając, że "to nie czas na eksperymentatorów".

Orban: opozycja wprowadzi brukselską gospodarkę wojenną

Na kongresie w Budapeszcie zaprezentowano też listę 106 kandydatów - 65 z poprzednich list i 41 nowych - którzy będą ubiegać się o mandat posła w 106 jednomandatowych okręgach wyborczych. System mieszany w wyborach parlamentarnych na Węgrzech przewiduje wybór kolejnych 93 deputowanych do 199-osobowego parlamentu z ogólnokrajowych list partyjnych.

Lista Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP), obecnego koalicjanta partii Orbana, zostanie przedstawiona 20 lutego - dodał premier.

Orban: to nie jest dobry czas na wizytę Putina w Budapeszcie

Orban: to nie jest dobry czas na wizytę Putina w Budapeszcie

Orban napisał do Putina z prośbą. Ten mu wszystko wyjaśnił

Orban napisał do Putina z prośbą. Ten mu wszystko wyjaśnił

Komentując nadchodzące wybory, powiedział, że Węgrzy wybiorą w kwietniu pomiędzy "wojną i pokojem". W jego ocenie partie opozycyjne "wprowadzą w kraju brukselską gospodarkę wojenną".

Orban o migracji: proponuję, abyśmy kontynuowali bunt

Kolejnym poruszonym przez premiera tematem była migracja. - Jedną z kwestii, o które toczy się gra w nadchodzących wyborach, jest to, czy ugniemy się przed Brukselą i zamienimy Węgry w kraj imigracyjny, czy też będziemy kontynuować bunt i odpierać wszelkie brukselskie próby – powiedział.

- Proponuję, abyśmy kontynuowali bunt – zaznaczył Orban.

Orban ogłosił "bunt". "Nie przyjmiemy ani jednego"
Orban ogłosił "bunt". "Nie przyjmiemy ani jednego"

Łącząc kwestię migracji z bezpieczeństwem, ocenił, że niesie ona ze sobą przemoc i agresywny antysemityzm. Stwierdził, że rodziny żydowskie z Europy Zachodniej coraz liczniej przenoszą się z tego powodu na Węgry. Zapewnił, że Fidesz-KDNP jest jedyną siłą polityczną zdolną zagwarantować bezpieczeństwo Żydom w Budapeszcie.

Odnosząc się do sytuacji na świecie, premier Węgier uznał, że liberalny porządek międzynarodowy się rozpada i nadchodzi era narodów. Mówiąc o stolicach przychylnych Węgrom, wymienił Waszyngton, Pekin, Moskwę i Stambuł.

"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami

"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami

Cezary Paprzycki
Jeśli cię lubi, to uściska. A jeśli nie?

Jeśli cię lubi, to uściska. A jeśli nie?

Wanda Woźniak

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają, zgodnie z planem, odbyć się w kwietniu 2026 r. Od miesięcy większość niezależnych sondaży daje przewagę opozycyjnej partii TISZA, chociaż w ostatnich badaniach różnica poparcia między ugrupowaniem Petera Magyara i rządzącym Fideszem nieznacznie się zmniejszyła.

pc

Zakaz Orbana i ustawa budząca wątpliwości. "Narusza Kartę Praw Podstawowych UE"

pc
Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AKOS KAISER / Hungarian PM Communication HANDOUT

