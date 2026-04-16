Świat Magyar wybrał siedzibę. Zmieni brzeg Justyna Sochacka

Gdzie będzie urzędował nowy premier? Relacja Macieja Warsińskiego z Budapesztu Źródło: TVN24

W wyborach parlamentarnych na Węgrzech Tisza przekroczyła większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Po przeliczeniu ponad 98 procent głosów, ugrupowanie Petera Magyara ma 136 miejsc w parlamencie, koalicja Fideszu i KDNP pod przewodnictwem Orbana - 57, a skrajnie prawicowy Mi Hazank - sześć.

Przyszły premier Peter Magyar przekazał w czwartek rano w mediach społecznościowych, że za rządów Tiszy biuro szefa rządu nie będzie mieścić się w klasztorze karmelitów w Budzie, gdzie obecnie urzęduje Viktor Orban, lecz w budynku jednego z ministerstw położonych bliżej parlamentu w Peszcie. Nie podał, o który budynek dokładnie chodzi.

Under the TISZA government, the Prime Minister’s Office will not be based in the Carmelite Palace in the Castle District, which Viktor Orbán had set up for himself, but in one of the ministry buildings near Parliament. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 16, 2026 Rozwiń

"Wymiar symboliczny"

Jak relacjonował z Budapesztu reporter TVN24 Maciej Warsiński, do 2019 roku Orban urzędował w tym budynku, nim przeniósł się na wzgórze zamkowe do byłego klasztoru.

- To ma dla Węgrów taki wymiar symboliczny. Na wzgórzu zamkowym, jak sama nazwa wskazuje, jest zamek, w którym urzędowali Habsburgowie, czyli ci, którzy byli namiestnikami węgierskimi przez lata i byli symbolem ucisku oraz władzy monarchii, która od ludu nie pochodzi. Po stronie peszteńskiej zbudowano olbrzymi parlament, który zaczął funkcjonować w 1904 roku i miał symbolizować właśnie władze pochodzącą od ludu - wyjaśnił.

Podkreślił, że "symboliczne było dla Węgrów to, że Viktor Orban z tamtej strony, która symbolizuje demokrację i władzę od ludu, przeniósł się na tę, gdzie władza była rozpatrywana inaczej".

Magyar o zmianie władzy na Węgrzech

Magyar rozmawiał w środę z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem. Jak powiedział na konferencji prasowej, głowa państwa zapewniła go, że powierzy mu misję utworzenia rządu.

Lider Tiszy mówił, że w piątek rozpoczną się negocjacje między partiami dotyczące przyszłych komisji parlamentarnych oraz przebiegu sesji inauguracyjnej. - Prezydent zapewnił mnie, że pierwsza sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć najwcześniej 4 maja, ale realne też jest oczekiwanie terminu 6 lub 7 maja - poinformował.

Lider Tiszy mówił, że "inauguracja nowego rządu odbędzie się w połowie maja". - Może uda się to zrobić przed 10 [maja - red.] - dodał.

