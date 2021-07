"Dyskryminuje ludzi i narusza fundamentalne wartości Unii". Europejska debata o węgierskiej ustawie

"Rządy w Polsce i na Węgrzech mają mocny, demokratyczny mandat, aby realizować swój program"

W debacie, która zeszła również na temat praworządności w Polsce, wzięli udział polscy europarlamentarzyści. - Rządy w Polsce i na Węgrzech chcą zbudować brunatną koalicję, autorytaryzm, dyktaturę, rasizm, prześladowanie osób LGBT, prześladowanie kobiet. Co zrobić? Najlepiej zastosować sankcje i zrobić kolejną debatę - ironizował europoseł Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości. - A może znów wezwać, by Polskę i Węgry zagłodzić. Gdzie są granice absurdu? - pytał.

- Czy to się wam podoba, czy nie, Polska i Węgry są integralną częścią Europy - mówił Brudziński, zwracając się do europosłów. - Jesteśmy i będziemy w Europie, bo nikt nie dał prawa lewicy do decydowania, kto jest Europejczykiem - kontynuował.

Halicki: Europa ma dosyć polityki opartej na nienawiści, nietolerancji, dyskryminacji

Europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej powiedział, że "Europa ma dość tego, co wyprawiają (Jarosław) Kaczyński i (Viktor) Orban". - Ma dosyć polityki opartej na nienawiści, na nietolerancji, na dyskryminacji. Europa ma dosyć niszczenia tego, co jest podstawą państwa demokratycznego - mówił. - Chcę użyć słów Donalda Tuska, który wrócił do polskiej polityki. Powiedział wprost: my się do tego nie przyzwyczaimy. Polacy się do tego nie przyzwyczają i nie może przyzwyczaić się Europa - dodał eurodeputowany.