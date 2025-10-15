Logo strona główna
Świat

Polak podarował papieżowi konia czystej krwi arabskiej

Papież Leon XIV otrzymał białego konia czystej krwi arabskiej ze stadniny w Kołobrzegu-Budzistowie. Andrzej Michalski, który ofiarował konia, powiedział, że umówił się z Ojcem Świętym na wspólną jazdę konną w Castel Gandolfo.

Przekazanie konia odbyło się przed środową audiencją generalną w Watykanie. Andrzej Michalski, który jest założycielem i właścicielem ośrodka jazdy konnej w Kołobrzegu-Budzistowie, przekazał: - Dowiedziałem się, że Ojciec Święty uwielbia jazdę konną i to jest jego wielka pasja, że bardzo kocha konie. Od razu zacząłem realizować pomysł przekazania konia papieżowi. Za pośrednictwem kapłanów dotarliśmy do Ojca Świętego.

Koń nazywa się Proton.

Papież otrzymał w darze konia czystej krwi arabskiej
Papież otrzymał w darze konia czystej krwi arabskiej
Źródło: vaticannews.va

Leon XIV "bardzo się ucieszył"

- Ojciec Święty bardzo się ucieszył na jego widok. Ze mną obecni byli mój syn, mój wnuk, prezydent Kołobrzegu, grupa zaprzyjaźniona ze stadniną. Spotkanie z papieżem trwało 35 minut. Papież przyjął ode mnie konia i zaprosił mnie, żebym wyznaczył termin, byśmy razem jeździli konno w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Podkreślił, że jest o wiele większa niż Watykan - dodał Michalski.

- Po audiencji udaliśmy się, by podpisać dokumenty w sprawie darowizny. Koń będzie w letniej rezydencji w Castel Gandolfo - wyjaśnił ofiarodawca.

W chwili przekazania Protona Leon XIV sprawnym ruchem chwycił wodze i wyraźnie zadowolony zaczął go prowadzić po watykańskim dziedzińcu.

Papież ma wieloletnie doświadczenie jazdy konnej. W ten sposób poruszał się między wioskami, które odwiedzał podczas swej posługi misyjnej w Peru.

Zdrowie

