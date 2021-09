USA wycofały się z Afganistanu. Wojskowi o "strategicznej porażce"

- Talibowie siedzący w Kabulu znacząco ośmielili globalny ruch dżihadystyczny. To zastrzyk adrenaliny w ich ramiona. Ich dziadkowie pokonali Związek Sowiecki w Afganistanie wiele lat temu, a teraz ich własne struktury ogłaszają to jako wielkie zwycięstwo - powiedział generał Mark Milley występując przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów.

Wojskowi oceniają zakończenie misji USA w Afganistanie

Mark Milley powtórzył swoją ocenę z wtorkowego wysłuchania w Senacie, że wojna w Afganistanie zakończyła się "strategiczną porażką" USA. Dodał, że choć Stany Zjednoczone są dziś bezpieczniejsze niż 20 lat temu, rządzony przez talibów kraj stwarza warunki do odrodzenia się Al-Kaidy i tzw. Państwa Islamskiego. W jego ocenie może dojść do tego w ciągu 6-36 miesięcy. Zarówno Milley, jak i szef Dowództwa Centralnego (CENTCOM) generał Frank McKenzie - dowódca odpowiedzialny za operacje sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie - stwierdzili, że opowiadali się za utrzymaniem w tym kraju liczącego 2,5 tys. żołnierzy kontyngentu. W ich opinii to by wystarczyło, by zapobiec upadkowi afgańskiej armii, która - jak stwierdził Milley - była w zbyt wielkim stopniu uzależniona od amerykańskiego wsparcia.