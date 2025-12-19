Strzały na uniwersytecie. Podejrzany znaleziony martwy

Policja w rejonie Uniwersytetu Browna, gdzie doszło do strzelaniny (14.12.2025) Źródło: Reuters

Claudio Valente, 48-letni były student Uniwersytetu Browna i obywatel Portugalii, został znaleziony martwy w magazynie w mieście Salem w New Hampshire. Była przy nim torba i dwie sztuki broni palnej. Były tam także dowody, pasujące do miejsca zbrodni - podała w czwartek stacja CNN.

Amerykańska stacja zacytowała szefa policji w Providence, Oscara Pereza, który poinformował, że podejrzany popełnił samobójstwo. Śledczy nadal ustalają, dlaczego celem ataku był Uniwersytet Browna.

Valente był również odpowiedzialny za zabójstwo profesora Instytutu Technologicznego (MIT) Nuno Loureiro w jego domu w Massachusetts w tym tygodniu - przekazała prokurator Leah Foley.

Rektor Uniwersytetu Browna Christina Paxson: naszym celem jest wsparcie rodzin, dotkniętych tragedią Źródło: TVN24, Reuters

Atak na wydziale inżynierii i fizyki

Sprawca wszczął strzelaninę w sobotę, 13 grudnia, na wydziale inżynierii i fizyki, gdzie odbywały się powtórki przed egzaminem końcowym.

Policja wkrótce po ataku opublikowała nagranie, na którym było widać ubranego na czarno mężczyznę, opuszczającego budynek wydziału inżynierii i fizyki. Śledczy zabezpieczyli na miejscu łuski z pocisków.

Sprawca ataku opuszcza wydział inżynierii i fizyki Uniwersytetu Browna. Ujęcie z nagrania Źródło: Reuters

W wyniku ataku zginęło dwóch studentów w wieku 18 i 19 lat, a dziewięciu zostało rannych. CNN podała w czwartek, że stan sześciu z nich jest stabilny.

Valente był studentem Uniwersytetu Browna na początku lat 2000. Zdaniem śledczych ofiary śmiertelne nie były jego bezpośrednim celem.

Wcześniej amerykańskie media informowały, że policja zatrzymała osobę powiązaną z atakiem. Jej tożsamość nie została ujawniona.

