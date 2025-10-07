Logo strona główna
Świat

Jest decyzja sądu w sprawie byłej partnerki Epsteina

Ghislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell skazana na 20 lat więzienia
Sąd Najwyższy odrzucił apelację Ghislaine Maxwell od wyroku skazującego ją na karę 20 lat więzienia. Prawnicy byłej partnerki Jeffreya Epsteina nie składają broni.

Ghislaine Maxwell, została skazana na 20 lat więzienia za pomoc swojemu byłemu partnerowi, Jeffreyowi Epsteinowi, w wykorzystywaniu seksualnym nastolatek. Wydając wyrok sędzia nowojorskiego sądu federalnego mówiła, że Maxwell uczestniczyła w "przerażającym planie", który wyrządził ofiarom "nieobliczalną" krzywdę. Prawnicy kobiety tuż po wyroku zapowiedzieli, że złożą apelację. W poniedziałek, 6 października, Sąd Najwyższy postanowił ją odrzucić - bez podania przyczyn.

W Waszyngtonie stanął "pomnik" Trumpa i Epsteina
W Waszyngtonie stanął "pomnik" Trumpa i Epsteina

Prawnicy Maxwell rozczarowani decyzją

Adwokat kobiety, David Oscar Markus, przyznał w rozmowie ze stacją BBC, że jej zespół jest rozczarowany decyzją sądu, ale będzie nadal poszukiwał prawnych rozwiązań, "aby zapewnić sprawiedliwość". Prawnicy argumentowali, że zarzuty i wyrok powinny zostać unieważnione ze względu na porozumienie Epsteina z federalną prokuraturą na Florydzie z 2007 roku. Ówczesny szef prokuratury Południowego Dystryktu Florydy Alex Acosta zgodził się zobowiązać do powstrzymania od ścigania finansisty i jego wspólników, w zamian za przyznanie się Epsteina do lżejszych zarzutów, stawianych przez prokuraturę stanową. Sąd apelacyjny w Nowym Jorku skazując kobietę stwierdził jednak, że ugoda z Epsteinem z 2007 r. obowiązywała tylko prokuraturę federalną na Florydzie, a nie w całym kraju.

Kongres upublicznił część dokumentów w sprawie Epsteina. "To nie wystarczy"
Kongres upublicznił część dokumentów w sprawie Epsteina. "To nie wystarczy"

Zeznanie Ghislane Maxwell o Trumpie

W tym roku, w świetle spekulacji dotyczących związków prezydenta Donalda Trumpa z Epsteinem, Maxwell została przesłuchana przez zastępcę prokuratora generalnego i byłego prawnika Trumpa, Todda Blanche'a. Podczas rozmowy zeznała, że nie była świadkiem żadnego nieprzyzwoitego zachowania Trumpa podczas jego przyjaźni z Epsteinem.

Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Niedługo potem kobieta została przeniesiona do więzienia o lżejszym rygorze w Tennessee. Jak zauważa BBC, rodziny ofiar Epsteina były rozczarowane tą decyzją i mają nadzieję, że Departament Sprawiedliwości przeniesie ją z "klubu golfowego", w którym obecnie przebywa do miejsca o zaostrzonym rygorze.

Ghislaine Maxwell to córka byłego brytyjskiego posła do Izby Gmin i magnata medialnego Roberta Maxwella. Jej obrońcy od lat są zdania, że ich klientka "nie może i nie powinna ponieść całej kary, za którą Epstein powinien być pociągnięty do odpowiedzialności". W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna oskarżyła Jeffreya Epsteina o handel nieletnimi dziewczętami i ich molestowanie seksualne. Jego proces miał rozpocząć się w czerwcu 2020 roku, a miliarderowi groziło nawet 45 lat więzienia. Jednak 10 sierpnia 2019 roku znaleziono go martwego w celi aresztu federalnego.

Autorka/Autor: zeb//am

Jeffrey EpsteinGhislaine MaxwellDonald Trump
