Jest decyzja sądu w sprawie byłej partnerki Epsteina

Ghislaine Maxwell, została skazana na 20 lat więzienia za pomoc swojemu byłemu partnerowi, Jeffreyowi Epsteinowi, w wykorzystywaniu seksualnym nastolatek. Wydając wyrok sędzia nowojorskiego sądu federalnego mówiła, że Maxwell uczestniczyła w "przerażającym planie", który wyrządził ofiarom "nieobliczalną" krzywdę. Prawnicy kobiety tuż po wyroku zapowiedzieli, że złożą apelację. W poniedziałek, 6 października, Sąd Najwyższy postanowił ją odrzucić - bez podania przyczyn.

Prawnicy Maxwell rozczarowani decyzją

Adwokat kobiety, David Oscar Markus, przyznał w rozmowie ze stacją BBC, że jej zespół jest rozczarowany decyzją sądu, ale będzie nadal poszukiwał prawnych rozwiązań, "aby zapewnić sprawiedliwość". Prawnicy argumentowali, że zarzuty i wyrok powinny zostać unieważnione ze względu na porozumienie Epsteina z federalną prokuraturą na Florydzie z 2007 roku. Ówczesny szef prokuratury Południowego Dystryktu Florydy Alex Acosta zgodził się zobowiązać do powstrzymania od ścigania finansisty i jego wspólników, w zamian za przyznanie się Epsteina do lżejszych zarzutów, stawianych przez prokuraturę stanową. Sąd apelacyjny w Nowym Jorku skazując kobietę stwierdził jednak, że ugoda z Epsteinem z 2007 r. obowiązywała tylko prokuraturę federalną na Florydzie, a nie w całym kraju.

Zeznanie Ghislane Maxwell o Trumpie

W tym roku, w świetle spekulacji dotyczących związków prezydenta Donalda Trumpa z Epsteinem, Maxwell została przesłuchana przez zastępcę prokuratora generalnego i byłego prawnika Trumpa, Todda Blanche'a. Podczas rozmowy zeznała, że nie była świadkiem żadnego nieprzyzwoitego zachowania Trumpa podczas jego przyjaźni z Epsteinem.

Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku Źródło: Davidoff Studios/Getty Images

Niedługo potem kobieta została przeniesiona do więzienia o lżejszym rygorze w Tennessee. Jak zauważa BBC, rodziny ofiar Epsteina były rozczarowane tą decyzją i mają nadzieję, że Departament Sprawiedliwości przeniesie ją z "klubu golfowego", w którym obecnie przebywa do miejsca o zaostrzonym rygorze.

Ghislaine Maxwell to córka byłego brytyjskiego posła do Izby Gmin i magnata medialnego Roberta Maxwella. Jej obrońcy od lat są zdania, że ich klientka "nie może i nie powinna ponieść całej kary, za którą Epstein powinien być pociągnięty do odpowiedzialności". W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna oskarżyła Jeffreya Epsteina o handel nieletnimi dziewczętami i ich molestowanie seksualne. Jego proces miał rozpocząć się w czerwcu 2020 roku, a miliarderowi groziło nawet 45 lat więzienia. Jednak 10 sierpnia 2019 roku znaleziono go martwego w celi aresztu federalnego.

