Kierowca wyskoczył z samochodu tuż przed uderzeniem. Nagranie z pociągu

Kierowca uciekł w ostatniej chwili

Gdy szlabany zostały opuszczone, kierowca SUVa próbuje gwałtownie cofnąć, jednak mimo uderzenia w szlaban przód pojazdu wciąż znajduje się na torach kolejowych. Wówczas kierowca wysiada i ucieka z samochodu, w który po kilku sekundach z impetem uderza pociąg. Na nagraniu z pociągu słychać maszynistę, który widząc nieuchronność zderzenia mówi "No weź!" (ang. Oh, come on!).