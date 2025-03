We wtorek Donald Trump wygłosił przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu . Było to jego pierwsze wystąpienie przed Kongresem w tej kadencji. Jedną z kwestii, które poruszył, było potencjalne przejęcie Grenlandii przez Stany Zjednoczone .

Trump do Grenlandczyków: zapewnimy wam bezpieczeństwo, uczynimy bogatymi

- Mam przesłanie dla cudownych ludzi z Grenlandii. Bardzo mocno popieram wasze prawo do określenia waszej własnej przyszłości, a jeżeli tak zdecydujecie, to przyjmiemy was do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stwierdził Trump. - Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego, a nawet międzynarodowego - mówił. Prezydent podkreślił, że jego administracja współpracuje "ze wszystkimi zaangażowanymi" w celu przejęcia Grenlandii. - Myślę, że ją dostaniemy w ten czy inny sposób - dodał, na co śmiechem zareagowali obecni na sali republikanie.