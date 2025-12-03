Logo strona główna
Świat

Szokująca tyrada Trumpa. "Ich kraj śmierdzi"

Prezydent USA Donald Trump
Somalia. Kłęby dymu nad pałacem prezydenckim w Mogadiszu
Źródło: Reuters
Donald Trump stwierdził, że nie chce Somalijczyków w swoim kraju. Powiedział, że niczego nie wnoszą, a ich kraj "śmierdzi".

- Słyszałem, że Somalijczycy oszukali to państwo na miliardy dolarów, miliardy każdego roku, miliardy dolarów. I nic nie wnoszą. Jakieś 88 procent jest na zasiłkach. Nie chcę ich w naszym kraju – powiedział prezydent USA Donald Trump podczas wtorkowego posiedzenia gabinetu w Białym Domu.

- Będę z wami szczery, okej? Ktoś powie: "Och, to niepoprawne politycznie". Nie obchodzi mnie to. Nie chcę ich w naszym kraju. Ich kraj nie jest dobry z wielu powodów. Ich kraj śmierdzi i nie chcemy ich w naszym kraju - dodał. Jak zaznaczył, to samo może powiedzieć o innych krajach. Prezydent nie wymienił ich z nazwy.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

- Narzekają, a tam, skąd pochodzą, nie mają nic - dodał. - Kiedy przybywają z piekła, narzekają i nie robią nic poza krytykowaniem, nie chcemy ich w naszym kraju. Niech wrócą tam, skąd przybyli, i naprawią sytuację - ciągnął Trump, a wiceprezydent JD Vance uderzał w stół, wyrażając swoje poparcie.

Jak stwierdził Trump, Stany Zjednoczone będą zmierzały w złą drogę, jeśli "nadal będą wpuszczać śmieci". - Ilhan Omar (lewicowa kongresmenka pochodząca z Somalii – red.) jest śmieciem. Jej przyjaciele to śmieci. To nie są ludzie, którzy pracują. To nie ludzie, którzy mówią: chodźmy, chodźmy, zróbmy to miejsce wspaniałym. To ludzie, którzy nic nie robią, tylko narzekają - powiedział.

Omar, komentując tyradę Trumpa, napisała: "Jego obsesja na moim punkcie jest przerażająca. Mam nadzieję, że dostanie pomoc, której tak rozpaczliwie potrzebuje".

Jak zauważa "New York Times", choć prezydent USA od dawna znany jest z ubliżania osobom czarnoskórym, szczególnie pochodzącym z Afryki, to jego słowa w kwestii Somalii były szokujące. Gazeta przypomina, że Trump posługiwał się taką retoryką przez całą swoją karierę polityczną, w tym podczas swojej pierwszej kadencji jako prezydent, kiedy to domagał się wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone przyjmują imigrantów z Haiti i krajów afrykańskich, które określił jako "gówniane kraje", zamiast np. z Norwegii.

Trump wykorzystał do najnowszego ataku temat wykrycia wielomilionowych oszustw i wyłudzeń świadczeń socjalnych przez podmioty związane z somalijskimi imigrantami w Minnesocie. Choć sprawa znana jest od lat, ostatnio zyskała rozgłos dzięki artykułom "New York Timesa" i prawicowej prasy.

Według federalnego prokuratora Josepha Thompsona, jak dotąd postawiono zarzuty w sprawach opiewających łącznie na ponad 1 mld dolarów. Dotyczą one m.in. świadczenia fikcyjnych usług socjalnych.

Trump zapowiada wstrzymanie "na stałe" migracji z "krajów Trzeciego Świata"
Trump zapowiada wstrzymanie "na stałe" migracji z "krajów Trzeciego Świata"

Ze względu na skalę oszustw gubernator Minnesoty Tim Walz anulował niektóre programy społeczne w stanie, będącym głównym skupiskiem uchodźców z Somalii.

Według prawicowego portalu City Journal, prowadzonego przez znanego konserwatywnego aktywistę Christophera Rufo, część z pieniędzy wysyłanych przez Somalijczyków do rodzin w kraju trafia w ręce terrorystycznej organizacji al-Szabab. W poniedziałek sekretarz skarbu Scott Bessent ogłosił wszczęcie dochodzenia w tej sprawie.

USA zamykają się na imigrantów

Trump zaostrzył retorykę wobec imigrantów - we wtorek mówił też o krajach "czwartego świata" po zamachu na dwójkę żołnierzy Gwardii Narodowej w Waszyngtonie przez imigranta z Afganistanu.

W ostatnich dniach zapowiedział m.in. całkowity zakaz migracji z tych państw, a także pozbawienie obywatelstwa naturalizowanych Amerykanów, którzy "podważają spokój".

Według telewizji CBS, administracja Trumpa rozważa rozszerzenie liczby krajów objętych zakazem wjazdu z 19 do 30.

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: YURI GRIPAS/PAP/EPA

USASomaliaDonald Trump
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica