Seria spotkań Trumpa. Między innymi z Zełenskim

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiadomiła na briefingu, że prezydent USA Donald Trump we wtorek weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rano wygłosi przemówienie, w którym m.in. podkreśli swoje dokonania od początku drugiej kadencji prezydenckiej.
- Prezydent będzie mówił też o tym, jak globalistyczne instytucje znacząco pogorszyły światowy porządek - dodała Leavitt. Trump ma również przedstawić swoją wizję świata.
Seria spotkań Trumpa
Lider USA w Nowym Jorku przeprowadzi rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ma spotkać się także z sekretarzem generalnym ONZ oraz przywódcami Argentyny i UE.
Trump weźmie też udział w wielostronnym spotkaniu z liderami Kataru, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Turcji, Pakistanu, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii. Wieczorem, wraz z ponad setką światowych liderów, Trump będzie uczestniczył w przyjęciu - powiadomiła rzeczniczka.
W czwartek w Waszyngtonie Trump ma z kolei przyjąć przywódcę Turcji, Recepa Tayyipa Erdogana.
Autorka/Autor: kkop
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL