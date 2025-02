Wielka Brytania i Szwecja nie wykluczają wysłania wojsk do Ukrainy

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oświadczył w poniedziałek w "Daily Telegraph", że jest "gotowy i chętny" do wysłania brytyjskich wojsk do Ukrainy, aby pomóc zagwarantować jej bezpieczeństwo w ramach porozumienia pokojowego. Wysłania szwedzkich wojsk do Ukrainy nie wyklucza również szefowa dyplomacji Szwecji, Maria Malmer Stenergard. - Musimy mieć pewność, że Rosjanie nie zaatakują ponownie Ukrainy albo innego kraju w ciągu kilku lat - oświadczyła. Wysłania wojsk nie wykluczył też w przyszłości szef polskiego BBN.